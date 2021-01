Dans ce qui pourrait être un Ocean’s Eleven sorte de scénario, un casino de l’île de Jeju en Corée du Sud aurait perdu 13 millions de dollars la semaine dernière et la police est maintenant à la recherche d’un employé.

Selon un rapport de Yonhap agence, l’incident a eu lieu au Landing Casino de Jeju Shinhwa World, l’un des plus grands complexes intégrés de Corée du Sud, le 4 janvier 2021. Landing International Development Ltd est une organisation basée à Hong Kong. Dans sa déclaration, l’organisation a révélé qu’elle était incapable de suivre un employé responsable des fonds du casino.

https://files.services/files/391/2021/0105/20210105223001_58540695_en.pdf

La police est à l’affût de l’employée qui, selon l’agence de presse, est une femme malaisienne. La police de Jeju a obtenu des images de caméras de vidéosurveillance du casino de Landing. Cependant, la police a découvert que les enregistrements vidéo de l’époque du vol d’argent avaient été effacés.

Avec une grande quantité d’argent qui a disparu du casino, la police soupçonne que ce n’est pas seulement une femme qui a été impliquée dans le vol. Les autorités soupçonnent qu’au moins deux ou trois autres personnes sont impliquées dans la planification et l’exécution de ce vol à grande échelle, car l’argent manquant est trop lourd à transporter pour une seule personne.

Le rapport ajoute que les experts soupçonnent que si tout l’argent volé était de 50 000 billets Won, le nombre de feuilles de devises s’élève à 2,91,200. On estime en outre que jusqu’à 12,1 boîtes de pommes sont nécessaires pour transporter ce type d’argent et que tous les billets pèsent plus de 280 kilogrammes.

Par conséquent, les enquêteurs de la police disent qu’ils laissent toutes les possibilités ouvertes, car il est difficile de transporter l’énorme somme d’argent hors du pays par les seuls aéroports ou ports, a rapporté l’agence de presse.

Depuis que l’argent a disparu, les actions de Landing à Hong Kong ont plongé de 7,6% à un niveau record lundi avant de rebondir de 6,4% mardi, a rapporté Bloomberg. La ressortissante malaisienne qui était en charge des fonds au Landing Casino de l’île de Jeju n’est pas revenue après son départ en vacances plus tard en décembre 2020.

Jeju est l’une des destinations touristiques les plus populaires de Corée du Sud. C’est une île située près de la côte sud de la Corée du Sud. L’île possède également un paysage volcanique de cratères.

L’un des paysages volcaniques les plus célèbres de Jeju se trouve à la montagne Hallasan, qui est un volcan endormi. Les touristes s’adonnent aux sentiers de randonnée autour du lac de cratère au sommet de 1 950 m et visitent également le temple Gwaneumsa connu pour ses vues panoramiques.