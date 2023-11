Un casino californien lié à 11 cas de tuberculose : responsables de la santé

Les autorités sanitaires californiennes conseillent aux visiteurs d’un casino de la Bay Area de se faire tester pour la tuberculose après que 11 cas ont été retracés jusqu’à l’établissement.

Organisation de santé du comté Contra Costa Health (CCH) a émis l’avertissement la semaine dernière, les visiteurs et le personnel qui se trouvaient au California Grand Casino de Pacheco entre 2018 et 2023 pourraient avoir été exposés à la maladie.

Le CHH a rapporté que 10 cas ont été testés génétiquement et liés à des personnes ayant passé du temps dans le casino, tandis que le 11ème est en attente de confirmation. Jusqu’à présent, 300 personnes ont été contactées et informées d’une exposition potentielle, mais il est conseillé à toute personne ayant pénétré dans le bâtiment au cours des cinq dernières années de se faire tester même si elle n’a pas encore reçu de message.

De nouvelles preuves sur la façon dont les affaires ont commencé

Le Dr Meera Sreenivasan, responsable adjoint de la santé du comté de Contra Costa, a déclaré dans un communiqué que l’avis était désormais disponible grâce à de nouvelles preuves reliant l’origine des cas.

“La tuberculose peut vivre à l’intérieur d’une personne pendant des années sans montrer de signes de sa présence. C’est pourquoi il est important de passer un test, même si vous ne vous sentez pas malade”, a déclaré Sreenivasan. “La tuberculose peut provoquer une maladie grave, mais elle peut être soignée et guérie grâce à des médicaments, surtout lorsqu’elle est détectée tôt.”

Le CCH a averti que la bactérie tuberculeuse peut vivre à l’intérieur d’une personne pendant des mois ou des années sans provoquer de symptômes. C’est pourquoi les tests sont conseillés même pour les personnes ne présentant aucun signe de maladie. Lorsque des symptômes apparaissent, ils peuvent inclure une toux persistante ou sanglante, de la fièvre, une perte de poids inattendue, des sueurs nocturnes et de la fatigue.

Les personnes infectées peuvent propager la maladie via des gouttelettes de salive expulsées dans l’air par la toux ou la respiration, en particulier à proximité. Les germes sont particulièrement transmissibles dans un environnement clos sur une période prolongée.

CCH et le casino travaillent en tandem pour identifier s’il existe une source de transmission actuelle ou continue et pour assurer un dépistage et des précautions sanitaires appropriées.

Qu’est-ce que la tuberculose ?

Selon le Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), la tuberculose est causée par une bactérie Mycobacterium tuberculosis qui attaque généralement les poumons, bien que la bactérie puisse également attaquer les reins, la colonne vertébrale, le cerveau et d’autres parties du corps.

La bactérie de la tuberculose se transmet d’une personne à l’autre par voie aérienne lorsqu’une personne infectée expulse des gouttelettes lors d’activités telles que la toux, les éternuements, la parole ou le chant. Les personnes qui les entourent peuvent inhaler la bactérie et être infectées, permettant à la bactérie de se développer dans les poumons puis de se propager à d’autres parties du corps par la circulation sanguine.

La tuberculose des poumons ou de la gorge est la plus contagieuse, car la tuberculose du foie, de la colonne vertébrale ou d’autres parties du corps ne se propage généralement pas.

Bien que la tuberculose se transmette par l’inhalation de bactéries présentes dans l’air, elle ne peut pas se propager via :

serrer la main de quelqu’un

partager de la nourriture ou des boissons

toucher les draps ou les sièges des toilettes

partager des brosses à dents

Les symptômes de la tuberculose comprennent :

une mauvaise toux qui dure 3 semaines ou plus

douleur dans la poitrine

crachats de sang ou d’expectorations (flegme provenant du plus profond des poumons)

faiblesse ou fatigue

perte de poids

pas d’appétit

des frissons

fièvre

transpirer la nuit

