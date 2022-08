Un cascadeur britannique gare sa voiture électrique avec seulement 30 cm à revendre pour établir un record du monde Guinness

Si vous garer dans un espace restreint est votre superpuissance, vous avez peut-être une chance de figurer dans le livre des records du monde. Mais avant cela, vous devrez améliorer le record de ce cascadeur britannique pour le stationnement le plus serré dans une voiture électrique. Le pilote cascadeur, Paul Swift, a récemment obtenu son nom gravé dans le livre des records Guinness World après avoir réussi à inverser et à serrer sa Mini Cooper blanche dans un petit endroit de seulement 30 cm ou 11,8 pouces plus long que la voiture elle-même. Dans la vidéo de l’exploit record au British Motor Show, Swift se fraye un chemin dans le petit espace entre deux voitures avec une dérive.

Le record mesure le plus petit espace dans lequel une voiture électrique peut être garée en ligne avec d’autres véhicules. L’écart est mesuré après soustraction de la longueur de la voiture garée de l’espace disponible pour le stationnement.

Swift le premier jour du British Motor Show a battu le même record avec 13,8 pouces ou 35 cm à revendre.

Et après avoir fini de réclamer les records de stationnement, Swift a également battu le record du “plus grand nombre de beignets” (tours) autour d’une moto effectuant un wheelie en une minute, pas une mais deux fois.

Swift a fait tourner une Ford Mustang jaune autour de la moto en mouvement 10 épines après avoir initialement établi le record avec 8 tours.

En 2020, le britannique Alastair Moffatt avait battu le record du parc parallèle le plus serré. Dans la vidéo de son exploit record, on peut voir Moffatt effectuer une manœuvre de stationnement parallèle inversée évidemment délicate alors qu’il gare sa voiture dans un petit espace ne laissant que 34 cm entre sa voiture et celles qui sont devant et derrière.

Il s’est ensuite associé à ses compatriotes John et Trevor Moffatt pour tenter le record du parc parallèle triple le plus serré. Le trio britannique a battu le record le plus serré de parc parallèle de trois voitures simultanées établi par Li Long, Jia Han et Xia Hongjun.

