Un cas test d’un autre genre pour la Cour suprême : qui peut poursuivre les hôtels en justice pour accès aux personnes handicapées

WASHINGTON (AP) — Il y a quelques années, Joseph Stramondo a été remplacé à la dernière minute en tant que conférencier à Salt Lake City. Il s’est connecté en ligne et a réservé une chambre accessible aux personnes handicapées.

« Je me suis dit : ‘OK, je devrais être prêt' », a déclaré Stramondo.

Mais à son arrivée, la chambre qui lui a été attribuée ressemblait à une chambre standard, sans barreaux dans la salle de bain ni porte suffisamment large pour accueillir son fauteuil roulant.

De retour à la réception, Stramondo a appris que la salle était accessible aux personnes malentendantes.

La Cour suprême se saisit mercredi d’une affaire selon laquelle Stramondo, son épouse, Leah Smith, et d’autres personnes handicapées craignent qu’il soit plus difficile de savoir à l’avance quels aménagements sont disponibles et répondent à leurs besoins.

Il est demandé aux juges de limiter la capacité des soi-disant testeurs à intenter des poursuites contre les hôtels qui ne divulguent pas les informations d’accessibilité sur leurs sites Web et via d’autres services de réservation.

Les informations sont requises par une règle de 2010 du ministère de la Justice. Les personnes victimes de discrimination peuvent intenter une action en justice en vertu de la loi historique sur les Américains handicapés, promulguée en 1990.

La question dans l’affaire de la Cour suprême est de savoir si Deborah Laufer, une femme handicapée, a le droit de poursuivre en justice un hôtel du Maine qui ne disposait pas d’informations sur l’accessibilité sur son site Web, alors qu’elle n’avait pas l’intention de le visiter. Laufer, qui n’a pas accepté d’être interviewé pour cette histoire, a déposé quelque 600 poursuites similaires.

Un tribunal de district a rejeté sa plainte, mais la cour d’appel fédérale de Boston l’a rétablie. Les cours d’appel de tout le pays ont rendu des décisions contradictoires sur la question de savoir si les testeurs de l’ADA ont qualité pour intenter une action en justice s’ils n’ont pas l’intention d’aller dans les hôtels.

Acheson Hotels et les intérêts commerciaux qui le soutiennent soutiennent que l’aveu de Laufer selon lequel elle n’avait pas l’intention de visiter l’hôtel devrait mettre un terme à l’affaire. Acheson était propriétaire de l’hôtel, le Coast Village Inn and Cottages à Wells, dans le Maine, lorsque Laufer a déposé sa plainte, mais l’a depuis vendu.

« Ce que nous avons vu au cours des 20 dernières années, c’est que les gens restent assis chez eux et parcourent les sites Web. Les petites entreprises en particulier ont été ciblées », a déclaré Karen Harned, directrice exécutive du Center for Constitutional Responsibility.

De l’autre côté de l’affaire, les groupes de défense des droits civiques craignent qu’une décision large concernant l’hôtel ne limite le recours à des testeurs qui ont joué un rôle crucial dans l’identification de la discrimination raciale dans le logement et dans d’autres domaines.

Il est possible que la Cour suprême rejette l’affaire comme étant sans objet sans même aborder le problème principal, bien que l’hôtel exhorte les juges à prendre une décision.

Dans le contexte du handicap, les testeurs ne peuvent pas intenter de poursuites pour obtenir de l’argent, simplement pour amener les établissements à modifier leurs pratiques. C’est un rôle essentiel, ont déclaré Stramondo et Smith.

Stramondo, professeur de philosophie à l’Université d’État de San Diego, et Smith mesurent chacun moins d’un mètre vingt, et même une chambre d’hôtel jugée accessible « ne signifie pas qu’elle est accessible pour nous », a déclaré Smith, ajoutant qu’ils retournaient souvent la poubelle d’une chambre. à utiliser comme escabeau. Smith est le directeur du Centre national pour l’équité et l’intersectionnalité en matière de personnes handicapées.

Il n’existe aucune agence fédérale dédiée à l’application de l’ADA. « Nous avons donc besoin d’une sorte de mécanisme d’application. Et le meilleur que j’ai vu, ce sont les testeurs », a déclaré Stramondo.

Mark Sherman, Associated Press