Un cas rare de poliomyélite déclenche l’alarme et une enquête urgente à New York

Les responsables du comté ont été alertés de l’identification positive de la poliomyélite par les responsables de l’État et les Centers for Disease Control and Prevention lundi soir. Le comté divulgue peu d’informations personnelles sur le patient, bien que plusieurs responsables locaux, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour des raisons de confidentialité, aient déclaré qu’il était un homme dans la vingtaine et membre de la grande communauté juive orthodoxe du comté.

Cette communauté était également à l’origine d’une épidémie de rougeole en 2018 et 2019, avec des centaines de cas dans le comté et à Brooklyn, qui abrite également de nombreux résidents orthodoxes. Selon les données de l’État, le taux de vaccination contre la polio chez les jeunes enfants du comté de Rockland est nettement inférieur à celui des autres comtés en dehors de New York. (La désinformation sur les vaccins a circulé dans la communauté orthodoxe, bien que la plupart des rabbins orthodoxes encouragent la vaccination parmi leurs fidèles.)

L’épidémie de rougeole a conduit à une nouvelle loi, adoptée en juin 2019, qui a mis fin aux exemptions religieuses pour les vaccinations au milieu d’un débat houleux à Albany, un différend qui présageait des combats encore plus larges à l’échelle nationale sur les vaccinations Covid après le début de la pandémie en 2020.

À Monsey, Yechiel Teichman, 27 ans, père orthodoxe de deux jeunes filles, s’est dit alarmé par la nouvelle de la résurgence de la polio, même si ses filles et lui étaient vaccinés.

“Cela m’a rappelé des membres âgés de la famille qui souffraient encore de la poliomyélite qu’ils avaient dans leur enfance”, a déclaré M. Teichman, alors qu’il raccompagnait ses filles, âgées de 2 et 4 ans, à la maison après avoir acheté une pizza. “Je conseille à tout le monde de se faire vacciner.”