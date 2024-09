Un cas humain local d’encéphalite équine de l’Est confirmé

Santé publique Ottawa (SPO) exhorte les résidents à se protéger contre les piqûres de moustiques afin de réduire le risque de transmission du virus de l’encéphalite équine de l’Est (VEEE) et du virus du Nil occidental (VNO). SPO a reçu la confirmation en laboratoire qu’un résident d’Ottawa décédé d’une encéphalite virale en août 2024 a été testé positif au virus de l’encéphalite équine de l’Est. Selon les données disponibles, il s’agit du premier cas humain confirmé d’encéphalite équine de l’Est (EEE) à Ottawa, bien qu’il soit important de noter que le VEEE n’est pas une maladie à déclaration obligatoire en Ontario.

Comme le virus du Nil occidental, le virus de l’EEE se transmet généralement des oiseaux sauvages aux moustiques, mais il peut parfois se transmettre aux chevaux et, plus rarement, aux humains par la piqûre d’un moustique infecté. Les humains ne sont pas infectés par le virus de l’EEE par l’intermédiaire d’un cheval ou d’un autre humain.

Bien que les chevaux puissent être protégés par un vaccin contre le virus EEE, il n’existe pas de vaccin pour les humains. Et même si les cas humains sont rares, la maladie est préoccupante car elle peut provoquer de graves troubles neurologiques, voire la mort.

La prévention des piqûres de moustiques est la meilleure façon de se protéger contre le virus de l’encéphalite éosinophile (EEEV) et le virus du Nil occidental (WNV). Les moustiques restent actifs dans les zones urbaines et rurales à cette période de l’année et continueront de représenter un risque jusqu’aux fortes gelées de l’automne. Les résidents peuvent prendre les mesures suivantes pour se protéger des piqûres de moustiques :

Appliquer un insectifuge approuvé par Santé Canada contenant du DEET ou de l’icaridine sur la peau et les vêtements exposés (éviter d’appliquer du DEET sur les tissus synthétiques)

Protégez-vous lorsque les moustiques sont actifs, en particulier entre le crépuscule et l’aube et à chaque fois que vous êtes à proximité de haies ombragées ou de zones buissonnantes ou boisées

Porter des vêtements amples, de couleur claire et à mailles serrées, tels qu’un pantalon long, une chemise à manches longues, des chaussures et des chaussettes, pour protéger la peau exposée

Assurez-vous que toutes les fenêtres et portes de votre maison sont équipées de moustiquaires en bon état.

Pour plus d’informations sur l’EEEV et le WNV, veuillez visiter notre site web et consultez le récent message d’intérêt public du 21 août 2024. Vous pouvez également communiquer avec OPH sur Facebook, X et Instagram.