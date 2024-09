Un cas humain d’infection par le virus du Nil occidental est confirmé à Simcoe Muskoka, le deuxième cette année

Des experts de la santé ont confirmé un deuxième cas de virus du Nil occidental chez un humain à Simcoe Muskoka cette année.

« L’unité de santé du district de Simcoe Muskoka (SMDHU) rappelle à tout le monde de rester protégé contre les piqûres de moustiques après qu’une personne du comté de Simcoe a récemment été diagnostiquée avec le virus du Nil occidental », indique un communiqué publié jeudi.

Plus tôt ce mois-ci, l’unité de santé a confirmé le premier cas humain de virus du Nil occidental, à la suite des résultats de laboratoire.

L’unité de santé ne divulgue pas d’informations sur les personnes impliquées pour des raisons de confidentialité.

Le public est encouragé à prendre des précautions pour éviter d’être piqué par un moustique infecté, notamment en portant des chemises et des pantalons de couleur claire à manches longues, en particulier dans les zones où les moustiques sont plus répandus, et en restant à l’intérieur au crépuscule et à l’aube, lorsque les moustiques sont les plus actifs.

Les experts de la santé affirment que même si la plupart des personnes piquées par des moustiques infectés ne présentent pas de symptômes, le virus peut entraîner une maladie.

Les symptômes typiques comprennent de la fièvre, une faiblesse musculaire, une raideur de la nuque, une confusion, de violents maux de tête et une sensibilité soudaine à la lumière et, très rarement, peuvent provoquer de graves problèmes neurologiques.

Toute personne présentant des symptômes doit consulter un médecin.