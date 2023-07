Un cas de justice aveugle à la réalité

Dans la plupart des pays occidentaux, les idéaux de nos sociétés sont des travaux en cours, pour le dire aussi bien que possible, et bien sûr, beaucoup de ceux qui, au cours des siècles, se sont retrouvés du mauvais côté du grand livre ne pensent pas que la gentillesse est nécessaire. Nous sommes peut-être à l’aube d’une nouvelle ère où cette réalité est ignorée – et les progrès inversés.

Même vieille histoire… le contexte est tout. Les Noirs américains portent des pancartes pour l’égalité des droits, des écoles intégrées, un logement décent et la fin des préjugés au début des années 1960. Crédit: Acheteragrandir

La Cour suprême des États-Unis a clairement indiqué son statut de force froidement atavique dans le paysage social du pays la semaine dernière. Il l’a fait en se détournant des personnes vulnérables et victimisées, en refusant de les avertir. Ce n’est pas ce que l’expression « la justice est aveugle » est censée signifier.

Parmi les nombreuses décisions rendues, la plus ambitieuse interdit effectivement la discrimination positive dans les universités américaines. L’affaire, intentée contre Harvard et l’Université de Caroline du Nord, a mis fin aux mesures prises par les établissements d’enseignement supérieur pour diversifier leurs effectifs étudiants. (Pour être franc, c’est un euphémisme pour « admettre plus d’étudiants afro-américains que leurs normes d’admission strictes ne le permettraient autrement ».) Le tribunal, dans un avis rédigé par le juge en chef John Roberts, a catégoriquement interdit la race comme considération dans les admissions universitaires.

J’ai vu le débat sur les admissions toute ma vie. Je peux offrir un aperçu de la façon dont ce renversement radical d’un précepte sociétal fondamental a pu se produire. Tout a commencé en 1978 lorsqu’un futur étudiant en médecine nommé Allan Bakkequi était blanc, a poursuivi l’Université de Californie (que j’ai fréquentée), arguant qu’il était exclu par des étudiants noirs moins qualifiés.