Un cas de grippe aviaire pousse le zoo d’Omaha à fermer plusieurs expositions

OMAHA, Neb. (AP) – Le zoo et aquarium Henry Doorly d’Omaha a fermé plusieurs expositions et pris d’autres précautions après la mort d’un de ses pélicans de la grippe aviaire.

Le zoo a déclaré qu’un de ses pélicans à dos rose décédé jeudi avait été testé positif à la grippe aviaire hautement pathogène. Un deuxième pélican est tombé malade vendredi et a été euthanasié.

Par mesure de précaution, le zoo a fermé ses expositions Lied Jungle, Desert Dome et Simmons Aviary au public pendant au moins 10 jours.

Le zoo d’Omaha était l’un des nombreux zoos à travers le pays à fermer ses volières et à déplacer les oiseaux à l’intérieur chaque fois que possible pour les protéger de la grippe aviaire qui se propage principalement par les excréments d’oiseaux sauvages.

Le zoo a rouvert sa volière en juin après la diminution des cas de grippe aviaire, mais certains cas ont continué à être signalés à travers le pays tout au long de l’été, et l’épidémie a commencé à faire une résurgence cet automne.

Plus de 47 millions de poulets et de dindes ont été abattus dans 42 États pour limiter la propagation de la grippe aviaire lors de l’épidémie de cette année. Les autorités ordonnent que des troupeaux entiers soient tués lorsque le virus est trouvé dans les fermes. Plus de 6 millions de poulets et de dindes ont été abattus le mois dernier pour limiter la propagation de la maladie.

Le zoo d’Omaha a également pris des précautions pour protéger ses oiseaux en limitant l’accès du personnel et en exigeant que les travailleurs nettoient leurs chaussures avant d’entrer dans les zones où les oiseaux sont gardés.

Le zoo a déclaré que ses pélicans vivent à l’extérieur, ils entrent donc en contact avec des oiseaux sauvages. Mais les pélicans n’entrent pas en contact avec d’autres oiseaux du zoo et aucun autre oiseau de la collection du zoo n’a montré de symptômes de grippe aviaire.

“Il est très important que le zoo et l’aquarium Henry Doorly d’Omaha resserrent immédiatement nos protocoles pour protéger nos oiseaux et se prémunir contre toute propagation potentielle de la grippe aviaire”, a déclaré Sarah Woodhouse, directrice de la santé animale du zoo, dans un communiqué. “Ceci est important à la fois pour prévenir l’infection d’autres oiseaux du zoo et pour empêcher la propagation du virus hors des terrains du zoo.”

Contrairement aux fermes, les zoos sont généralement autorisés à isoler et à traiter un oiseau infecté tant qu’ils prennent des précautions pour protéger les autres oiseaux de leurs collections.

Les responsables de la santé soulignent que la grippe aviaire ne compromet pas la sécurité alimentaire car les oiseaux infectés ne sont pas autorisés dans l’approvisionnement alimentaire et la cuisson correcte de la viande et des œufs à 165 degrés Fahrenheit tuera tous les virus.

The Associated Press