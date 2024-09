Un cas de grippe aviaire d’origine inconnue accroît les craintes de transmission humaine | Science

La menace d’une épidémie mondiale de grippe aviaire H5N1 s’accroît. Les États-Unis ont identifié le premier patient infecté dont la voie d’infection est inconnue. Il semblerait qu’il n’ait pas été en contact avec des animaux de ferme ni consommé du lait de vache cru, les deux voies les plus probables de contamination. Vendredi, les Centres de contrôle des maladies (CDC) ont révélé qu’un contact familial de cet individu avait également développé des symptômes le même jour. Bien que cette deuxième personne n’ait pas été testée pour la grippe aviaire, cela soulève la possibilité d’une infection interhumaine. Les autorités américaines ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de transmission humaine, mais le manque de données ne permet pas d’exclure cette possibilité.

Le monde connaît actuellement la pire épidémie de grippe aviaire connue à ce jour. Elle provient d’un sous-type du virus H5N1 connu sous le nom de 2.3.4.4b, qui a déjà tué des centaines de millions d’oiseaux sauvages et domestiques. Le virus ne devrait théoriquement pouvoir infecter que les oiseaux, mais de nombreux cas de transmission à des mammifères ont été enregistrés, des phoques et des lions de mer d’Amérique du Sud aux visons d’une ferme d’élevage en Espagne.

L’un des principaux foyers d’infection est celui des fermes laitières aux États-Unis, avec 207 troupeaux touchés dans 14 États. Le pathogène a acquis la capacité d’infecter les oiseaux et les mammifères, il s’accumule dans les mamelles des vaches et dans leur lait, et se propage sans voies de transmission claires. En juillet dernier, une équipe de scientifiques américains qui a analysé les virus détectés chez les vaches a averti que le « potentiel pandémique » du pathogène augmentait. Le virus H5N1 est passé des oiseaux aux humains à au moins 889 reprises depuis 2003, et a tué 463 personnes (52 % des cas). Malgré cela, les Nations unies et les autorités américaines considèrent que le risque pour la santé humaine reste « faible ».

Jusqu’à présent, 13 personnes ont été infectées par ce variant hautement pathogène aux États-Unis. Tous les patients étaient en lien avec des fermes et ne présentaient que des symptômes légers. Mais la semaine dernière, les CDC ont confirmé le cas d’un patient du Missouri qui avait été hospitalisé pour des douleurs thoraciques, des vomissements et une diarrhée et qui, après des tests approfondis, s’est avéré avoir développé la grippe aviaire. Le virus avait le même profil génétique que les variants détectés chez les bovins de ferme, auxquels ce patient n’avait pas été exposé.

Les CDC ont également signalé deux autres cas suspects. Le premier est un contact proche du patient du Missouri qui a présenté des symptômes le même jour, mais n’a pas été testé pour confirmer l’infection. Un professionnel de la santé qui a soigné le patient a également présenté des symptômes, mais a été testé négatif. Selon l’autorité fédérale, rien n’indique que le virus ait été transmis, mais plutôt que le patient et son contact ont probablement été infectés en même temps. Après 10 jours, aucun autre cas n’a été signalé. Il n’est pas encore possible d’expliquer comment le patient du Missouri, un État où il n’y a pas eu d’infections dans les fermes depuis des mois, a pu être infecté.

Le nouveau cas a également mis en évidence le manque de coordination et de transparence des autorités. Le patient du Missouri a été identifié à la mi-août, mais l’État n’a signalé le cas que le 5 septembre et a assuré que personne d’autre n’était tombé malade. Un jour plus tard, le CDC a admis l’existence du deuxième patient, le contact familial. Les données initiales indiquaient seulement qu’il s’agissait d’une grippe H5, l’une des deux protéines externes qui caractérisent les virus de la grippe. La confirmation que l’autre protéine clé était N1 et la publication de la séquence génétique complète du virus dans une base de données internationale ont pris une semaine supplémentaire, en partie à cause de la faible charge virale du premier patient.

Maria Van Kherkove, directrice par intérim de la préparation et de la prévention des épidémies et des pandémies à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a exprimé son inquiétude face au cas américain. « Le secteur agricole doit faire davantage d’efforts pour aller au fond des choses et mettre un terme à la transmission du virus H5N1 de la grippe aviaire chez les vaches laitières aux États-Unis », a-t-elle déclaré dans des déclarations rapportées par par STATElle a également appelé à une plus grande collaboration et transparence entre les autorités vétérinaires et sanitaires afin d’avoir « une image complète » de ce qui se passe.

« Un contact étroit d’un cas de H5N1 sans lien avec un animal était également malade mais n’a pas été testé. Quelqu’un ici dans le Missouri peut-il s’il vous plaît travailler avec le gouvernement de l’État et faire intervenir le CDC !! Nous ne pouvons pas rester assis et attendre dans le reste du monde pour voir une pandémie potentielle évoluer », tweeté la virologue néerlandaise Marion Koopmans, qui a travaillé pour l’OMS pour enquêter les origines de la pandémie de coronavirus.

Le virus isolé du patient du Missouri présente deux nouvelles mutations. Des études sur des animaux ont montré que l’une d’entre elles réduit de 10 à 100 fois la capacité de neutralisation du virus, a déclaré le virologiste informatique Jesse Bloom, chercheur au Howard Hughes Medical Institute, dans une analyse préliminaire publiée dans X. « L’importance de ces mutations est qu’elles aident à préparer des candidats vaccins si le virus H5N1 commence à se propager parmi les humains, même si elles ne nous permettent pas à elles seules de dire si cela est plus probable qu’avant », a expliqué le chercheur dans un courriel.

Elisa Pérez, vétérinaire virologue au Centre de recherche en santé animale du CSIC, en Espagne, considère la situation comme « très préoccupante ». La scientifique fait le parallèle avec ce qui s’est passé en avril 2009, lorsque deux enfants de Californie ont été infectés par un virus de la grippe H1N1 d’origine porcine sans avoir eu de contact avec ces animaux. Il n’a pas été possible de déterminer comment ils ont été contaminés. Deux mois plus tard, l’OMS a déclaré une pandémie mondiale de grippe porcine, qui a fait plus de 60 millions de victimes et 12 000 morts, même si le nombre de décès non confirmés par des tests pourrait avoir dépassé le demi-million, selon les CDC.

Pérez se concentre sur la surveillance épidémiologique aux États-Unis, qu’elle considère comme « décevante » et souffrant d’un « manque de transparence ». « Cela pourrait être la première preuve qu’il existe une transmission interhumaine du virus H5N1. Il est incroyable qu’aucun échantillon n’ait été prélevé sur le contact étroit. Je comprends que le risque général reste faible, mais c’est un pas de plus sur l’échelle des risques. Nous manquons encore d’informations sur ce cas dans le Missouri. Je ne sais pas si nous saurons un jour comment la personne a été infectée, mais au moins l’enquête épidémiologique doit être la plus complète possible et les données doivent être partagées rapidement », explique-t-elle. Il existe toujours la possibilité de confirmer les infections en effectuant une analyse sanguine à la recherche d’anticorps contre le virus H5N1.

A l’approche de la nouvelle saison de grippe, la vétérinaire souligne l’importance de vacciner toutes les personnes qui travaillent dans les fermes d’élevage ou qui sont en contact avec le bétail. Sinon, explique-t-elle, un scénario terrifiant pourrait se produire : des virus humains infecteraient des animaux déjà infectés par le H5N1 et se recombineraient, ce qui pourrait donner naissance à des agents pathogènes encore plus transmissibles.

