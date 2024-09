Un cas de grippe aviaire au Missouri augmente le risque de transmission humaine

D’autres experts ont déclaré qu’ils étaient frustrés par le manque d’informations sur l’enquête.

« En plus d’obtenir plus de détails sur l’affaire, il serait bon d’obtenir plus d’informations sur les personnes incluses dans l’enquête et sur les critères utilisés », a déclaré le Dr Nahid Bhadelia, directeur du Centre sur les maladies infectieuses émergentes de l’Université de Boston.

En plus du contact familial, un agent de santé s’occupant du patient hospitalisé est tombé malade mais a été testé négatif pour la grippe, ont indiqué les CDC vendredi soir.

Les scientifiques du CDC n’ont pas pu obtenir la séquence génétique complète du virus de la personne hospitalisée en raison de la faible qualité de l’échantillon, ont-ils déclaré, ils ne pouvaient donc pas être sûrs de la manière dont le virus pourrait évoluer.

Depuis que l’épidémie de H5N1 chez les vaches laitières a été signalée pour la première fois en mars, le virus a été détecté dans 203 troupeaux dans 14 États et chez 14 personnes. Les experts ont averti que sans dépistage à grande échelle, il est probable que des infections supplémentaires ne soient pas détectées.

Les 13 premiers cas humains sont tous survenus chez des personnes ayant travaillé directement avec des vaches ou des volailles infectées. Le virus n’a été détecté dans aucune des fermes laitières du Missouri, bien que des élevages de volailles commerciales et des oiseaux sauvages aient été touchés.