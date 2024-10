Un cas canadien de scorbut met en lumière les statistiques croissantes d’insécurité alimentaire en Saskatchewan

La Dre Natalie Riediger est professeure agrégée au département des sciences de l’alimentation et de la nutrition humaine de l’Université du Manitoba. Elle a déclaré que le signal d’alarme dans le domaine médical souligne les conséquences néfastes de l’augmentation et de la prévalence de l’insécurité alimentaire sur les populations à faible revenu.

« La personne moyenne ne devrait pas s’inquiéter outre mesure [about scurvy]. Ce n’est pas courant, et c’est pourquoi je pense que le journal est important, qu’ils le voient pour dire aux médecins d’être à l’affût, car ce n’est pas quelque chose que les gens voient très souvent », a déclaré Riediger. « Pour vivre dans un pays où cela se produit, nous devrions considérer cela comme un choc. »

Le scorbut est causé par une carence de plusieurs mois en vitamine C, que l’on trouve couramment dans les produits frais. Les premiers symptômes peuvent se manifester par de l’irritabilité ou de la fatigue, mais un stade avancé peut entraîner des saignements des gencives, une perte de dents et des plaies corporelles. Riediger a déclaré que la demande d’un corps en vitamine peut varier en fonction des circonstances. Certaines peuvent avoir besoin d’un montant supplémentaire si elles ont de la fièvre, sont enceintes ou se remettent d’un traumatisme ou d’une intervention chirurgicale. Les données canadiennes sur les taux de scorbut ne sont pas disponibles, étant donné la rareté de cette maladie, a déclaré Riediger.

« Ce n’est peut-être pas la première chose à laquelle un médecin pense », a déclaré Riediger. « Ce n’est pas si courant. »

Le rapport de l’association médicale cite des données de 2017-2018, selon lesquelles la prévalence de la carence en vitamine C aux États-Unis était de 5,9 pour cent, alors qu’au Royaume-Uni, elle pourrait atteindre 25 pour cent dans les groupes à faible revenu.

Mais au-delà du scorbut, il existe de nombreuses autres pathologies de carence en vitamines bien étudiées, comme l’anémie causée par un manque de fer. Les maladies dues à un manque de vitamines sont rarement isolées, a noté Riediger, ce qui signifie qu’elles sont généralement symptomatiques ou secondaires à d’autres problèmes de santé tels que le diabète de type 2.

La malnutrition, ou la connaissance qu’en a un médecin chez son patient, peut aider à identifier un problème de santé, a déclaré Riediger.

« L’insécurité alimentaire augmente le risque de nombreux problèmes liés à la santé. Nous savons que les conséquences en matière de santé pour les populations en situation d’insécurité alimentaire sont pires », a-t-elle déclaré. « De plus en plus de personnes souffrent d’insécurité alimentaire, mais la gravité de l’insécurité alimentaire est également plus grande. »

Manger quotidiennement des repas en conserve ou des aliments transformés tels que des nouilles instantanées est une « stratégie de sécurité alimentaire », a déclaré Riediger.

« Lorsque vous consommez les mêmes choses encore et encore, cela constitue un facteur de risque de ne pas obtenir suffisamment ou une variété suffisante de nombreux nutriments », a-t-elle déclaré.

Le problème en chiffres

La Saskatchewan se classe au troisième rang au Canada pour le taux d’insécurité alimentaire le plus élevé selon des données récentes de Statistique Canada. Il existe trois niveaux d’insécurité (marginale, modérée et grave). La population sévère comprendrait ceux qui sautent des repas, réduisent leur consommation alimentaire et passent des jours sans nourriture. Modéré inclut les ménages qui font des compromis sur la qualité ou la quantité des aliments. L’insécurité alimentaire marginale comprend les ménages qui craignent de manquer de nourriture ou qui disposent de fonds limités pour faire l’épicerie.

L’insécurité alimentaire grave dans les 10 provinces canadiennes a augmenté de 50 pour cent (4 à 6 pour cent de la population) au cours de la dernière année. L’insécurité alimentaire globale a augmenté de 24,5 pour cent. En Saskatchewan, 28 pour cent de la population en 2023 souffrait d’insécurité alimentaire. Il était de 20,3 pour cent en 2022.

Les données concernant les enfants vivant avec l’insécurité alimentaire sont pires. Le pourcentage d’enfants saskatchewanais de moins de 18 ans vivant dans des ménages en situation d’insécurité alimentaire était de 35,3 pour cent en 2023, contre 26,1 pour cent. Le taux national d’insécurité alimentaire pour les enfants de moins de 18 ans était de 28,4 pour cent en 2023. Les données pour des nations autochtones spécifiques ne sont pas disponibles, mais dans les 10 provinces, 36,8 pour cent des personnes vivant dans l’insécurité alimentaire s’identifient comme autochtones.

Selon un rapport de l’Université de Torontol’insécurité alimentaire des ménages et une mauvaise alimentation sont étroitement liées à une mauvaise santé. Il existe des maladies liées à l’alimentation comme le diabète, mais l’insécurité alimentaire peut entraîner une mauvaise santé bucco-dentaire, des problèmes de santé mentale, des maladies cardiaques ou de l’arthrite. Des chercheurs de l’université ont découvert que les adultes vivant dans des ménages en situation d’insécurité alimentaire depuis plus de 10 ans étaient plus susceptibles de recevoir un diagnostic de diabète.

Les nouveaux cas de scorbut, a déclaré Riediger, ne sont en réalité que « la pointe de l’iceberg le plus extrême » de ceux qui sont confrontés à la malnutrition en raison de l’augmentation du coût de la vie.

Trouver des solutions

Riediger note que les recherches montrent que l’insécurité alimentaire diminue lorsque des aides au revenu sont en place, par exemple lorsque les personnes âgées reçoivent leur pension de vieillesse à 65 ans ou lorsque les jeunes familles reçoivent l’allocation fédérale pour la garde d’enfants. Les chèques vont à l’épicerie.

Les banques alimentaires jouent certes leur rôle, mais elles ont aussi leurs propres limites.

« Étonnamment, la plupart des gens qui souffrent d’insécurité alimentaire ne vont pas dans les banques alimentaires », a déclaré Riediger, ajoutant que la stigmatisation conduit à une réticence à rechercher ce soutien. Les populations en situation d’insécurité alimentaire, a-t-elle expliqué, sont à leur tour plus susceptibles d’emprunter de l’argent à leurs proches, de limiter leurs repas ou de manger les mêmes choses quotidiennement.

« Les gens ont évidemment recours aux banques alimentaires et leur recours a augmenté », a-t-elle déclaré. « Des recherches montrent que les aliments disponibles dans les banques alimentaires ont une moindre qualité nutritionnelle et sont moins susceptibles d’être des aliments frais. »

« Vous êtes à la merci de tout ce qui est disponible à la banque alimentaire. Cela limite et crée des défis.

Pour aider les enfants de moins de 18 ans confrontés à ce problème, le gouvernement fédéral a introduit l’été dernier une politique nationale d’alimentation scolaire d’un milliard de dollars. Mais comme la santé et l’éducation relèvent de la compétence provinciale, il appartient aux dirigeants de chaque province et territoire d’y adhérer. Il existe de nombreux programmes de cantines scolaires préexistants à travers le pays. Depuis le lancement, le Manitoba ainsi que Terre-Neuve-et-Labrador ont adhéré au plan.

Il convient de noter que des chercheurs de l’Université de Toronto ont critiqué la politique alimentaire scolaire, affirmant que les repas scolaires ne réduiraient pas le problème plus large des difficultés financières auxquelles sont confrontés les ménages en situation d’insécurité alimentaire.

« Fournir des repas à l’école ne remplace pas la garantie que les familles disposent de suffisamment d’argent pour joindre les deux bouts » » indique une lettre ouverte des chercheurs au gouvernement fédéral.

A cette fin, panNOW a contacté la Sask. Le parti et le NPD font campagne pour demander à chaque parti ses commentaires sur l’insécurité alimentaire en Saskatchewan. Plus précisément, ce que leur plateforme prévoit de faire pour y remédier, ou s’ils s’engageraient dans la politique nationale d’alimentation scolaire.

Un communiqué du Parti saskatchewanais indique qu’en raison des élections provinciales en cours, il n’est pas en mesure de discuter du plan national avec le gouvernement fédéral.

« Si nous étions réélus, nous serions certainement disposés à avoir une discussion avec eux », indique le communiqué.

« Nous savons que le coût de la vie constitue actuellement une préoccupation importante pour de nombreux résidents de la Saskatchewan. C’est pourquoi notre plateforme se concentre sur la réduction des impôts et l’élargissement des programmes, tels que le programme de rétention des diplômés, le crédit d’impôt pour les personnes à faible revenu, le crédit d’impôt pour l’achat d’une première maison, la prestation pour les foyers de soins personnels et la prestation pour les familles actives, afin de maintenir plus d’argent dans les poches des gens », indique la campagne.

« Une fois pleinement mis en œuvre, 54 000 personnes ne paieront plus d’impôt sur le revenu provincial et la Saskatchewan aura le plus haut niveau de revenu non imposable au Canada pour les personnes âgées et les familles avec enfants à charge. Cela s’ajoute aux 112 000 personnes qui ne paient déjà pas d’impôt sur le revenu en raison des réductions d’impôts précédentes.

Le NPD de la Saskatchewan a déclaré qu’il adhérerait au programme fédéral d’alimentation scolaire pour soutenir financièrement son propre programme provincial.

« Bien trop souvent, de nombreux élèves de la Saskatchewan vont à l’école le ventre vide. Nous allons introduire un programme d’alimentation scolaire saine pour garantir que chaque élève ait accès à un repas et des collations nutritifs », indique le communiqué. « Nous investirons 10 millions de dollars la première année, et ce montant augmentera cumulativement pour atteindre 55 millions de dollars par an au cours de notre quatrième année. Nous renforcerons le financement avec le soutien du programme fédéral d’alimentation scolaire.

« Nous réduisons également la TVP sur les produits d’épicerie et rendons la vie plus abordable grâce à d’autres mesures, notamment la réduction de la TVP sur les vêtements pour enfants et la suspension de la taxe sur l’essence.

Le jour des élections provinciales est demain, le 28 octobre.

[email protected]