Un cartel abat 8 ​​employés d’un centre d’appels après avoir tenté de quitter leur emploi en exécutant une arnaque téléphonique: rapport

Pas moins de huit jeunes travailleurs du centre d’appel frauduleux d’un cartel mexicain de la drogue ont été confirmés morts après avoir apparemment tenté de quitter leur emploi.

Les autorités américaines et mexicaines affirment que les huit jeunes travailleurs ont été portés disparus le mois dernier après que des proches sont devenus suspects alors qu’ils n’étaient pas revenus de leur bureau dans la ville occidentale de Guadalajara, selon un rapport de l’Associated Press.

Des restes humains ont ensuite été retrouvés la semaine dernière, jetés dans des sacs en plastique dans l’État occidental de Jalisco. Les autorités ont déclaré qu’elles avaient maintenant confirmé que les restes appartenaient aux employés du centre d’appels.

DES OFFICIELS MEXICAINS DISENT QUE 45 SACS DE RESTES HUMAINS RESSEMBLENT À DES EMPLOYÉS DU CENTRE D’APPEL MANQUANTS

Six hommes et deux femmes ont été portés disparus dans l’affaire. Selon le rapport, leurs familles pensaient qu’ils travaillaient dans un centre d’appels normal alors qu’en fait ils travaillaient pour le cartel Jalisco New Generation.

Le cartel, qui est l’un des plus violents du Mexique, est bien connu pour ses activités de trafic de drogue, d’extorsion et d’enlèvement, mais les autorités ont confirmé que le cartel s’est étendu à la gestion de centres d’appels, qui ciblent généralement les Américains pour des escroqueries telles que des offres d’achat de faux multipropriété.

Alors que les autorités mexicaines n’ont pas confirmé le motif du meurtre des travailleurs, qui avaient tous moins de 30 ans, un responsable américain s’exprimant sous couvert d’anonymat a déclaré à l’Associated Press qu’il semblait que les travailleurs avaient été tués parce qu’ils avaient tenté de quitter leur emploi.

« La meilleure supposition est que ces enfants avaient décidé qu’ils voulaient quitter l’entreprise », a déclaré le responsable américain, ajoutant que le cartel « envoyait un message à d’autres transfuges ».

LES AUTORITÉS MEXICAINES À LA RECHERCHE DE JEUNES DISPARUS FONT UNE DÉCOUVERTE HORRIBLE

« Il semble que cela soit déjà arrivé », a ajouté le responsable.

Les centres d’appels sont devenus ces dernières années une importante source d’emploi pour les jeunes mexicains, dont beaucoup ont peut-être appris l’anglais aux États-Unis avant de revenir plus tard ou d’émigrer au Mexique.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Mais les centres d’appels frauduleux sont devenus une opération plus importante pour Jalisco New Generation, le sous-secrétaire américain au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier ayant déclaré le mois dernier que « la profonde implication du cartel dans la fraude en temps partagé dans la région de Puerto Vallarta et ailleurs, qui cible souvent citoyens américains âgés et peuvent escroquer les victimes de leurs économies, est une source de revenus importante soutenant l’entreprise criminelle globale du groupe. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.