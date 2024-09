Un carrefour à la frontière Cumberland-Woonsocket dans le 20e district sénatorial

Une boîte de pâtisseries portugaises est visible à l’extérieur de la salle du Sénat le dernier soir de la session législative, le 13 juin 2024. (Alexander Castro/Rhode Island Current)

Le sénateur démocrate Roger Picard a choisi de ne pas se présenter aux élections après 16 ans au Sénat de Rhode Island et 30 ans au total à Smith Hill. Aujourd’hui, trois démocrates se disputent le siège vacant dans le 20e district sénatorial, qui chevauche Cumberland et Woonsocket, lors des primaires de mardi.

Rhode Island Current a contacté les trois candidats à travers un questionnaire.

Le candidat Marian Juskuv a refusé de fournir des réponses.

Nom: Brian Thompson

Faire la fête: Démocrate

Course: District sénatorial 20

Âge: 43

Emploi: Contremaître général

Années vécues à Rhode Island : 22

Résidence: Woonsocket

Biographie politique : Conseil municipal de Woonsocket depuis 2022

Quelles sont vos trois principales priorités législatives si vous êtes élu ?

Travailler à améliorer la formule de financement de l’éducation pour la rendre plus équitable. Rendre notre État plus abordable pour les familles qui travaillent. S’attaquer aux problèmes environnementaux liés au changement climatique qui nuisent à nos communautés.

L’État de Rhode Island devrait-il interdire les armes d’assaut ? Pourquoi, ou pourquoi pas ?

En tant que père de six enfants, il ne se passe pas un jour sans que je pense à leur sécurité, en particulier face au fléau de la violence armée. Il est devenu trop courant de voir dans les médias des informations sur des fusillades dans les écoles de notre pays et cela doit cesser. Honnêtement, je pensais autrefois qu’interdire certaines armes n’aurait aucun impact sur les fusillades, mais il est très clair pour moi que lorsque vous avez trop d’armes d’assaut sur le marché, elles peuvent facilement tomber entre de mauvaises mains. Nous devons nous assurer que nous sommes en phase avec nos voisins du Massachusetts et du Connecticut. Ce serait terrible si quelque chose de grave se produisait dans nos États voisins et que l’on puisse remonter jusqu’à Rhode Island.

L’État devrait-il offrir davantage aux retraités de l’État au-delà du rétablissement du COLA approuvé dans le budget de l’exercice 2025 ? Si oui, que proposeriez-vous ?

Oui. Cette année, le système de retraite a connu ses premiers changements significatifs depuis des décennies, et j’y ai apporté mon soutien. Nous devons œuvrer pour rétablir l’indexation sur le coût de la vie pour ceux qui n’ont pas bénéficié de la nouvelle indexation sur le coût de la vie et accélérer le processus de financement adéquat du fonds de pension. En fin de compte, les gens continueront de ne pas choisir des emplois qui dépendent du système de retraite s’ils ne peuvent pas planifier leur retraite, et c’est nous tous qui en souffrirons.

Denis Collins estime que le Rhode Island devrait se tourner vers le Massachusetts pour renforcer le fonds de pension de l’État

Nom: Denis Collins

Faire la fête: Démocrate

Course: District sénatorial 20

Âge: 46

Emploi: Professeur d’histoire des États-Unis au lycée de Taunton

Années vécues à Rhode Island : 16

Résidence: Cumberland

Biographie politique : Comité scolaire de Cumberland depuis 2019

Quelles sont vos trois principales priorités législatives si vous êtes élu ?

Financement complet de l’éducation publique et de la garde d’enfants (y compris en rendant les universités d’État plus abordables), lutte contre la crise de santé mentale dans l’État (qui est également enracinée dans la criminalité et la toxicomanie) et adoption de l’interdiction des armes d’assaut.

L’État de Rhode Island devrait-il interdire les armes d’assaut ? Pourquoi, ou pourquoi pas ?

Je suis favorable à l’interdiction des armes d’assaut et je crois être le seul candidat du 20e district sénatorial à le faire. Je suis d’accord avec le fait que la santé mentale est la cause sous-jacente de ces fusillades de masse, mais c’est aussi la cause sous-jacente de l’épidémie d’opioïdes. Aucune organisation ne prétend que la solution à la crise des opioïdes consiste à mettre plus d’opiacés dans les rues. Les armes d’assaut de grande capacité sont les armes de choix dans les fusillades de masse. En tant qu’élus, nous avons l’obligation morale de protéger la société, et l’interdiction des armes d’assaut est un pas en avant pour assurer la sécurité des personnes innocentes et des écoliers. Les pensées et les prières après coup n’ont rien fait pour enrayer le fléau de la violence armée.

L’État devrait-il offrir davantage aux retraités de l’État au-delà du rétablissement du COLA approuvé dans le budget de l’exercice 2025 ? Si oui, que proposeriez-vous ?

Il est terrible que les retraités n’aient pas obtenu ce qu’on leur avait promis. Ils ont fait leur part et les politiciens les ont laissés tomber. Je compte actuellement sur ma propre retraite lorsque je prendrai ma retraite un jour, donc ce problème me touche personnellement en tant qu’enseignant. Nous devons faire ce qu’il faut pour ceux à qui nous avons fait des promesses. Nous finançons ce qui nous tient à cœur, mais, en même temps, je ne peux pas donner de réponse définitive sur la façon dont cela sera financé sans m’asseoir avec toutes les parties prenantes et le personnel financier. Je pense que l’État devrait envisager ce que nous avons fait dans le Massachusetts, qui consiste à permettre à ceux qui approchent de la retraite de contribuer davantage au système de retraite au cours des trois prochaines années, avec la promesse qu’ils pourront partir en retraite plus tôt. Cela fournirait un allègement budgétaire nécessaire aux municipalités locales en remplaçant les employés de haut niveau par des personnes en début de carrière.

