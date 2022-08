Un cargo transportant du grain ukrainien autorisé à voyager — RT World News

Le Razoni a été inspecté mercredi avant que la Turquie ne lui permette de traverser le détroit du Bosphore

Le ministère turc de la Défense a publié des images montrant une inspection du Razoni, le premier cargo depuis des mois transportant du grain ukrainien à un client étranger. La livraison est effectuée dans le cadre d’un programme négocié avec la Russie le mois dernier.

Les vérifications de mercredi ont été effectuées par une équipe conjointe, qui a confirmé que le navire était en conformité avec les termes de l’arrangement. Le Razoni, un cargo sec battant pavillon de la Sierra Leone, transporte plus de 26 000 tonnes de maïs vers le Liban.

L’inspection a duré environ trois heures, selon l’ONU, après quoi le cargo a mis le cap sur sa destination, Tripoli.

Le navire est parti du port ukrainien d’Odessa lundi dans ce qui devrait être le premier de nombreux voyages destinés à atténuer la flambée des prix mondiaux des denrées alimentaires. Jusqu’à présent, le Razoni est le seul cargo à quitter les trois ports ukrainiens autorisés à opérer des expéditions dans le cadre de l’accord, Kiev n’offrant aucune explication pour le retard.

1 Ağustos 2022 tarihinde Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan 27 bin ton mısır ile hareket eden ve dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşan RAZONİ isimli gemi, bugün Müşterek Denetleme Timi tarafından denetlendi. Gemi Lübnan’a varmak üzere seyrine devam ediyor. pic.twitter.com/u5aAIjowy2 — TC Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 3 août 2022

Les exportations ukrainiennes de céréales, l’un de ses principaux produits faisant l’objet d’échanges internationaux, ont été suspendues dans la mer Noire après que la Russie a attaqué le pays fin février. Kiev a affirmé que la Russie interdisait aux navires civils de partir, tandis que Moscou a déclaré que l’Ukraine était responsable de l’arrêt, ayant placé des mines marines près de ses ports pour parer à d’éventuels assauts amphibies russes. La Turquie et l’ONU ont aidé à négocier un accord de compromis, qui a permis la reprise du trafic maritime.

Le rôle d’Ankara en tant que médiateur découle de son contrôle de deux détroits que tous les navires doivent traverser pour se rendre de la mer Noire à la mer Méditerranée ou vice versa. La Turquie abrite un centre de coordination conjoint pour les quatre parties prenantes. Les inspections des navires visent à s’assurer qu’ils ne sont pas utilisés pour faire passer des armes en Ukraine ou transporter des marchandises non couvertes par l’accord.

Müşterek Denetleme Timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan’a gitmek üzere İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak. pic.twitter.com/tbDVnaeRIh — TC Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 3 août 2022

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Petro Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et « créer de puissantes forces armées ».

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.