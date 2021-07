Un cargo, récemment dirigé par des Israéliens, a heurté une rencontre en haute mer

Israël et l’Iran se battent, souvent par procuration, dans de nombreux pays du Moyen-Orient, sur terre et dans les airs, depuis des années, mais les adversaires ont récemment ouvert un nouveau front dans leur conflit, en haute mer.

Depuis 2019, Israël attaque des navires transportant du pétrole et des armes iraniens à travers la Méditerranée orientale et la mer Rouge.

L’Iran s’est engagé dans ses propres attaques maritimes. En mars et avril, des navires appartenant à des Israéliens ont essuyé des tirs iraniens, selon des responsables israéliens.

L’attaque de samedi, a déclaré le responsable de la sécurité nationale israélienne, aurait résulté d’une erreur de calcul de la part de l’Iran, qui, selon lui, aurait pu être en possession de renseignements erronés concernant la propriété du navire, le CSAV Tyndall.

Dans un communiqué, Zodiac Maritime, la société dirigée par Israël, a confirmé qu’elle ne possédait plus le navire. Une base de données appartenant à l’Organisation maritime internationale des Nations Unies a montré que le CSAV Tyndall appartenait désormais à une autre société basée à Londres, nommée Polar 5 LTD.

Depuis que les navires ayant des liens avec Israël ont commencé à être la cible de tirs en mars et avril, les États-Unis ont fourni des escortes aux navires israéliens dans le golfe Persique et les zones voisines, et ont donné des avertissements concernant les intentions iraniennes de les attaquer, selon des responsables des services de renseignement américains et israéliens.

Le dernier avertissement d’une éventuelle attaque iranienne, émanant de la communauté du renseignement américain, date du 31 mai, le jour même où David Barnea, le nouveau chef du Mossad, l’agence de renseignement israélienne, a pris ses fonctions, a déclaré un responsable du renseignement.

Farnaz Fassihi a contribué au reportage.