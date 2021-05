Un cargo PANNE dans le canal de Suez – mais ce n’est pas aussi grave que la dernière fois

Le Maersk Emerald – un navire battant pavillon singapourien – a été contraint de jeter l’ancre après avoir rencontré des problèmes de moteur en route vers Salalah, Oman, ont déclaré des sources aux médias vendredi. Le navire a été remorqué quelques heures plus tard, selon des informations.

Un autre accident à #Suez#Canal de Suez mais jusqu’à présent, le trafic de transit international n’est pas affecté. Pavillon Singapour Maersk Emerald, en route de Bremerhaven & Rotterdam à Salalah a jeté l’ancre et est assisté par les remorqueurs de l’Autorité de Suez, au nord d’Ismailia. pic.twitter.com/zgRT0wyQfZ – Yörük Işık (@YorukIsik) 28 mai 2021

Bien que l’incident n’ait pas eu d’impact majeur sur le flux de trafic sur le canal, des retards mineurs ont été signalés pour plusieurs navires.

Le canal de Suez a fait la une des journaux internationaux en mars après qu’un énorme cargo – le japonais Ever Given – s’est retrouvé coincé dans une position tournée à travers le canal, bloquant tout le trafic et causant de sérieux retards pendant six jours avant que les autorités ne puissent renflouer le navire.

L’Ever Given a été mis en fourrière en Égypte à la suite de l’incident, le pays cherchant à tenir le navire financièrement responsable.

L’incident a entraîné des pertes douloureuses pour le commerce mondial, avec 12% de tous les transports maritimes mondiaux estimés avoir été paralysés. Cela a fait craindre des pénuries de produits et de commodités importés, du café au papier toilette.

