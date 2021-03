Un cargo israélien de retour en mer après une attaque présumée

Raffinerie29

Kayleigh McEnany se sentira comme chez elle dans son nouvel emploi chez Fox News

Ancien attaché de presse de la Maison Blanche. Harvard Law JD. Menteur compulsif. Maintenant, Kayleigh McEnany peut ajouter «contributeur Fox News» à sa biographie Twitter. Mardi, le réseau d’information de droite a officiellement annoncé que le propagandiste en chef de Trump rejoindrait ses rangs en tant que commentateur à l’antenne. «J’ai le grand plaisir d’accueillir Kayleigh McEnany dans la famille Fox», a déclaré l’animateur Harris Faulkner, qui a annoncé la nouvelle. «Nous la verrons beaucoup plus.» Quel concert parfait pour McEnany de décrocher, vraiment – et très probablement aussi l’emploi de ses rêves. Après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Georgetown en 2010, elle a passé trois ans en tant que productrice sur Fox News pour l’émission de l’ancien gouverneur de l’Arkansas, Mike Huckabee. Ensuite, McEnany serait allée à la faculté de droit uniquement parce que le réseau ne voulait pas lui donner son propre spectacle. « Je pense que l’une des raisons pour lesquelles Kayleigh est allée à la faculté de droit était parce qu’elle ne voyait pas qu’elle allait avoir une opportunité d’antenne à Fox de sitôt », a déclaré Huckabee au New York Times l’année dernière. Elle est également, bien sûr, déjà apparue à plusieurs reprises sur Fox News, dans le cadre de la défense de son patron d’alors, Donald Trump. Le nouveau rôle de McEnany est une transition transparente de ce qu’elle a fait dans Trumpworld, qui s’écarte de la vérité avec des points de discussion de droite bien placés. (Et appelez toute personne qui la défie, comme les journalistes qui posent des questions, une «militante», apparemment.) Avec son ancien patron qui occupe toujours une place importante dans le Parti républicain, comme en témoigne son récent discours à CPAC, il sera intéressant de voyez jusqu’où elle ira pour le soutenir maintenant qu’il n’est plus à la Maison Blanche. En tant que commentatrice sur CNN en 2015, elle a en fait critiqué Trump lors de sa première campagne présidentielle, qualifiant certains de ses commentaires de «racistes», de «haineux» et «pas à l’américaine». Mais après avoir remporté les élections, elle a radicalement changé d’avis. En tant qu’attachée de presse de la Maison Blanche, elle a eu des moments que même Fox News semblait désapprouver: le réseau s’est coupé lors d’une conférence de presse qu’elle a tenue début novembre dans laquelle elle a poussé de fausses allégations de fraude électorale après que Trump ait perdu les élections. Il reste également à voir jusqu’où elle va adhérer à la rhétorique républicaine actuelle, qui semble de plus en plus extrême chaque jour. Alors que ses nouveaux collègues Tucker Carlson, Laura Ingraham et d’autres adoptent de dangereuses théories du complot comme QAnon, ira-t-elle dans leur sens? Même si nous aimerions oublier qu’ils existent, les anciens Trumpers semblent continuer à rejoindre Fox News. Sarah Huckabee Sanders, une autre des anciennes secrétaires de presse de Trump, a rejoint le réseau avant de partir se concentrer sur sa candidature au poste de gouverneur de l’Arkansas. Larry Kudlow, l’ancien directeur économique de Trump, vient de commencer à animer sa propre émission sur Fox Business Network. Bien sûr, une solution au problème de ne plus jamais vouloir revoir ces personnes est de ne jamais regarder Fox News. Et, bien – fait! Aimez ce que vous voyez? Que diriez-vous d’un peu plus de bonté R29, ici? Kayleigh McEnany refuse de parler aux « activistes » Fox News Coupez Kayleigh McEnany – Enfin, les expéditions de mon dossier Gmail « Les mensonges de Kayleigh »