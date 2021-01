Les travailleurs d’urgence ont sauvé au moins six des 12 membres d’équipage du navire, l’Arvin, selon Sinan Guner, le gouverneur de Bartin, cité par l’État. Agence Anadolu . Des hélicoptères ont été envoyés pour aider aux efforts, a déclaré M. Guner.

M. Guner a déclaré à l’agence de presse privée DHA que le navire, âgé de 46 ans, s’était cassé en deux et avait coulé vers 12h20.Les membres de l’équipage ont essayé de monter sur des canots de sauvetage, mais certains ont sauté à la mer avec des gilets de sauvetage, la nouvelle l’agence a dit.

Le navire était à destination du port de Burgas en Bulgarie, a déclaré Anadolu, citant le ministère turc des transports. Il avait quitté Poti, en Géorgie, quelques jours plus tôt.

Le navire battait pavillon des Palaos et appartenait à des Ukrainiens, ont rapporté les médias locaux, et son équipage était composé de 10 Ukrainiens et de deux Russes.

Le ministère a déclaré que le navire était ancré dans le port de Bartin vendredi en raison du mauvais temps.

Une vidéo partagée par l’agence Anadolu montrait le navire, visible depuis une plage, être bercé par les vagues.