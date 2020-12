La bête quotidienne

L’équipe de défense MAGA-Loving du tireur de Kenosha Kyle Rittenhouse implose

Alors que Kyle Rittenhouse attend son procès pour avoir tué deux personnes lors d’une manifestation de Kenosha, Wisconsin, Black Lives Matter cet été, ses avocats sont dans la ligne de mire des procureurs.Depuis le début de l’affaire très médiatisée, les avocats de Rittenhouse ont attiré presque autant d’attention que lui. a. Maintenant, l’avocat principal de 17 ans, John Pierce, est hors de l’affaire, après que les procureurs ont fait valoir que les collectes de fonds pour Rittenhouse pourraient agir comme une «caisse noire» pour l’avocat assiégé. Un autre avocat éminent qui s’est associé à Rittenhouse, Lin Wood, semble également s’être éloigné de l’affaire afin de concentrer ses efforts sur l’annulation de la défaite électorale du président Donald Trump en 2020.Rittenhouse a été accusé d’homicide imprudent après avoir tué par balle deux personnes et blessé une troisième personne lors de la manifestation d’août. Il a plaidé non coupable et dit avoir agi en état de légitime défense.L’avocat levant de l’argent pour Kyle Rittenhouse a failli couler son propre cabinet d’avocats Pierce et Wood sont devenus les champions de Rittenhouse peu de temps après son arrestation. Plus tôt cette année, les deux hommes s’étaient regroupés pour lancer la fondation «FightBack», une organisation avec un ensemble de missions nébuleuses, dont beaucoup ont apparemment plaidé des griefs de droite avec les médias. Une partie des fonds de la fondation a été redirigée vers le propre cabinet d’avocats de Pierce. Le lancement de FightBack est intervenu à un moment privilégié pour Pierce. Le cabinet d’avocats qu’il dirige a été poursuivi par au moins quatre prêteurs sur salaire et une société de services juridiques cette année, tous alléguant des factures impayées, a précédemment rapporté The Daily Beast. En avril, un autre prêteur a accusé la firme de leur devoir 65 millions de dollars. Les dettes, plus un séjour de réadaptation non spécifié pour Pierce plus tôt cette année, s’alignaient sur un récent exode de plus de 60 avocats du cabinet de Pierce.Pierce and Wood a annoncé la fondation FightBack comme un moyen pour les fans de Rittenhouse – dont il y en a beaucoup sur la droite – pour donner de l’argent à sa défense. Mais lors d’une comparution jeudi au tribunal, les procureurs ont fait valoir que le flux d’argent pourrait servir de «caisse noire» pour rembourser les dettes de Pierce. Il avait également une dette d’environ 1,2 million de dollars et était poursuivi pour avoir prétendument violé le contrat de location de sa maison de 1,3 million de dollars. « Cela crée un conflit d’intérêts potentiel pour l’avocat Pierce », indique la motion, comme le rapporte le Chicago Tribune. «Compte tenu de ses propres dettes personnelles substantielles, son implication dans une« caisse noire »non réglementée et opaque offre amplement l’occasion de se livrer à des transactions personnelles et de frauder. Plus la Fondation recueille de dons, plus il peut en bénéficier personnellement. L’argent qui devrait être détenu en fiducie pour le défendeur peut plutôt être utilisé pour rembourser les nombreux créanciers de l’avocat Pierce. »Pierce a nié ces allégations dans un courriel adressé au Daily Beast. «Les allégations auxquelles vous faites référence sont ridicules», a-t-il écrit. «Tous les fonds sont contrôlés par la mère de Kyle, Wendy. De plus, je n’ai aucune affiliation avec cette fondation. » (En fait, Pierce était affilié à FightBack jusqu’en septembre, date à laquelle il a démissionné le lendemain d’un rapport du Daily Beast révélant ses contributions à son cabinet d’avocats.) Les procureurs ont également affirmé que Pierce avait enfreint les règles sur la conduite des avocats, l’accusant d’influencer potentiellement les futurs jurés. avec des plaintes concernant le procureur de district chargé de l’affaire. Sur Twitter, Pierce a attisé la colère contre le procureur de district Michael Graveley, affirmant qu’il était «en communication active (et étrangement familière) par SMS avec le principal activiste du BLM pendant six semaines avant, pendant et après les émeutes.» Cette marque de café d’armes était MAGA Royalty. Puis il s’est tourné vers Kyle Rittenhouse. Pierce et un autre avocat de la défense de Rittenhouse, Andrew Calderon, ont annoncé jeudi qu’ils se retireraient de l’affaire, peu de temps après que les procureurs aient déposé des requêtes pour les disqualifier.Pierce a déclaré au Daily Beast que le retrait « était toujours le plan ». « Maintenant que nous avons réussi J’ai fait renflouer Kyle et j’ai construit une incroyable équipe de défense pénale dans le Wisconsin », a-t-il déclaré,« je porte mon attention sur les tâches massives de préparation de la diffamation de Kyle et d’autres poursuites civiles, ainsi que sur l’orchestration de nos nouveaux efforts de collecte de fonds pour garantir que nous Ces efforts de collecte de fonds pourraient toutefois être en mutation, alors que la fondation FightBack détourne son attention de Rittenhouse et se tourne vers l’annulation de la perte de Trump en 2020. «Dans un avenir prévisible, FightBack se concentrera sur la dénonciation de la fraude le 3 novembre. élection », a tweeté Wood la semaine dernière. (Il est actuellement impliqué dans des poursuites à long terme contestant les résultats des élections et a colporté de fausses théories de fraude électorale lors d’une conférence de presse cette semaine.) «À l’avenir, quiconque souhaite faire des dons pour Kyle devrait contacter son avocat de la défense pénale, John Pierce Ni Wood ni Pierce n’ont répondu aux questions vendredi sur la relation de Pierce avec la collecte de fonds maintenant qu’il n’est plus l’avocat de Rittenhouse. Le tweet de Wood a également signalé qu’il se retirait du cas de Rittenhouse. « Lin s’est retiré de la représentation de Kyle », a confirmé Pierce au Daily Beast. Parce que Wood, qui s’occupe principalement des affaires de diffamation, n’a jamais été officiellement l’avocat pénal de Rittenhouse, sa relation exacte avec l’équipe juridique de Rittenhouse n’est pas claire. « Je ne le suis pas et je n’ai jamais été un avocat pénaliste pour Kyle. Je suis avocat au civil », a déclaré Wood au Daily Beast. Il a ajouté que Pierce n'était plus associé à FightBack, qui, selon les procureurs, était une potentielle caisse noire de Pierce. « John Pierce n'est pas affilié à ma fondation », a déclaré Wood. « Je comprends que Mark Richards est l'avocat pénal de Kyle dans le Wisconsin. » Richards, un avocat de la défense de Racine, Wisconsin, a confirmé qu'aucun des deux autres avocats ne représentait Rittenhouse dans l'affaire d'homicide. « Je représente Kyle dans l'affaire pénale. pierce & wood ne le sont pas », a-t-il écrit au Daily Beast dans un courriel. «Nous sommes très reconnaissants pour tout le soutien des deux personnes, la fondation et la prople qui ont fait un don. [sic]