Un cardiologue, un oncologue et un ingénieur révèlent des preuves étonnantes de l’au-delà dans le nouveau film d’Angel Studios

Angel Studios, la société de production de divertissement à l’origine de la série à succès « The Chosen » et du film à succès surprise de l’été « Sound of Freedom », a annoncé un nouveau film religieux qui explore les nombreuses preuves de la vie après la mort.

« After Death » est un long métrage captivant qui explore l’au-delà à partir d’expériences réelles de mort imminente, véhiculées par des scientifiques, des auteurs et des survivants, selon le site Internet du film.

Jordan Harmon, co-fondateur d’Angel Studio, et le producteur du film Jason Pamer ont organisé une table ronde en direct avec un cardiologue, un oncologue et un ingénieur dont les décennies de recherches approfondies sont présentées dans le film.

« Ce n’est pas une hallucination, c’est la réalité », a déclaré le Dr Michael Sabom à propos de l’au-delà. « Il est tout à fait possible que l’âme puisse quitter le corps avant la mort physique finale… Je pense que l’expérience de mort imminente est une expérience spirituelle dans le domaine spirituel de l’âme qui se sépare, mais pas entièrement séparée du corps. »

Alors que certains ont connu le bonheur paisible du ciel, d’autres dont l’esprit a quitté leur corps ont fait l’expérience de la véritable obscurité:

Sabom est un cardiologue qui a écrit Lumière et mort : le récit fascinant d’un médecin sur ses expériences de mort imminente en 1982, explorant la validité des expériences de mort imminente.

Pendant le lQuestions et réponses en directSabom a admis qu’au départ, il y a un demi-siècle, il considérait l’au-delà comme une « foutaise », mais après cinq ans d’entretiens avec 116 patients sur leurs expériences de mort imminente, cela a commencé à changer.

« Le point de rupture entre les foutaises et la réalité était les expériences hors du corps [people described]. En tant que cardiologue, j’ai senti que si ces personnes flottaient ou décrivaient de la même manière qu’elles sortaient de leur corps alors qu’elles sont inconscientes et en arrêt cardiaque, et qu’elles le voient, je sentais que je pouvais y faire des trous tout de suite. Et ce que j’ai découvert, c’est que ce qu’ils voyaient était la réalité. »

Sabom a également été rejoint par le Dr Jeffrey Long et le pasteur John Burke pour explorer le sujet.

Comme Actualités CBN a rapporté que Long, oncologue et fondateur de la Near-Death Experience Research Foundation, a déclaré que son voyage avait commencé il y a des décennies, alors qu’il étudiait la meilleure façon de traiter le cancer par radiothérapie. C’est alors qu’il est tombé sur un article du Journal of the American Medical Association décrivant des expériences de mort imminente.

« Cela m’a arrêté net », a-t-il expliqué. « Toute ma formation médicale m’a dit que vous étiez soit vivant, soit mort. Il n’y avait pas d’intermédiaire. Mais tout à coup, je lisais un article d’un cardiologue décrivant des patients décédés puis revenus à la vie, racontant des expériences très distinctes, presque incroyables. «

Long a déclaré qu’il avait commencé à étudier les expériences de mort imminente ou les EMI d’un point de vue scientifique et qu’il avait réalisé qu’il y avait quelques thèmes communs dans les expériences décrites.

De nombreuses personnes ont parlé à Long d’un « royaume magnifique, surnaturel, appelé à juste titre « céleste » qui a des couleurs et une musique si belles qu’il n’y a aucune corrélation comme celle-là sur terre.

« C’est tellement magnifique », a-t-il ajouté.

Le pasteur, auteur et ingénieur John Burke a partagé lors du panel qu’il était « tombé » par hasard en explorant les expériences de mort imminente.

« J’étais sceptique. J’étais agnostique. Je ne croyais pas en Dieu ni à l’au-delà », a-t-il déclaré.

Burke a déclaré à ses auditeurs qu’en 1978, son père, qui luttait contre le cancer, avait reçu Vie après vie du Dr Raymond Moody, un livre de recherche sur l’au-delà.

« J’ai commencé à le feuilleter et à le lire en une nuit », a-t-il poursuivi. « J’ai dit : ‘Oh mon Dieu, est-ce que cela pourrait réellement être une preuve de la vie après la mort, de Dieu et même de Jésus… peut-être qu’il y a quelque chose de réel ici.' »

Il a poursuivi : « Mon intérêt s’est porté sur ce que Dieu a révélé dans la Bible qui correspond à ce que disent ces gens. Après 35 ans d’étude de plus de 1 000 d’entre eux et d’étude intense de la Bible, j’ai écrit pour montrer les points communs et les attentes. l’Écriture. »

Au cours de leurs recherches, les trois experts ont confirmé avoir parlé avec des personnes ayant vécu des expériences similaires en matière d’au-delà.

« Dans certains cas de personnes proches de la mort que j’ai interviewées, Jésus leur a dit : ‘Vous n’êtes pas encore mort. Vous devez rentrer. » Et pourtant, il était clair qu’ils étaient cliniquement morts. Ils n’avaient pas d’ondes cérébrales. Et vous parlez pour certains d’entre eux d’environ une heure et 45 minutes », a déclaré Burke.

La chirurgienne orthopédiste, le Dr Mary Neal, apparaît dans le film et elle a précédemment déclaré à CBN News qu’on lui avait dit de retourner sur terre parce qu’elle « avait encore du travail à faire » après sa mort et son départ au paradis.

« J’étais absolument submergé par cette sensation d’être chez moi, d’être à ma place. Mais tout aussi vite, il y a eu ce sentiment de déception qui s’est abattu sur tout le monde. Les esprits qui m’avaient emmené là-bas m’ont dit que ce n’était pas mon heure. et j’avais encore du travail à faire sur terre et je devais retourner dans mon corps », a-t-elle partagé.

https://www.youtube.com/watch?v=HOSMGMHs7ps

Sabom croit que les Écritures parlent directement des expériences de mort imminente.

« L’expérience de Paul dans 2 Corinthiens 12 où il dit qu’il était dans le corps ou hors du corps, (il) ne le savait pas, mais Dieu le sait, puis il est allé au troisième ciel et on lui a dit que ce qu’il avait entendu ou vu là-haut, il lui était illégal de communiquer. Cela m’a semblé qu’il avait peut-être eu une sorte d’expérience hors du corps. Et c’est très courant pour les gens qui ont ces expériences (de mort imminente), où ils disent : « Je ne Je ne sais pas ce qui m’est arrivé, mais c’est ce qui s’est passé. »

Les chercheurs ont souligné que Paul avait été lapidé à mort et laissé pour mort dans un récit biblique.

« Si vous regardez beaucoup de choses que Paul écrit, il est étonnant de voir à quel point elles correspondent aux points communs de ce que disent les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente », a ajouté Burke. « 34% des gens déclarent qu’ils arrivent à une frontière ou à une frontière dans leur expérience de mort imminente qu’ils savaient qu’ils ne pourraient pas la franchir et quand même revenir à la vie. »

Le panel s’est également adressé aux sceptiques qui considèrent les expériences de mort imminente comme de simples « hallucinations » ou quelque chose que le cerveau invente.

« Nous avons eu des personnes nées totalement aveugles qui ont eu des expériences de mort imminente très visuelles et les fonctions physiques du cerveau ne peuvent pas expliquer cela », a expliqué Long. « Nous avons des dizaines d’expériences de mort imminente avec un arrêt cardiaque complet et un arrêt cardiaque, alors qu’ils étaient sous anesthésie générale. Sous anesthésie générale, vous ne pouvez pas vivre une expérience consciente. »

Il a poursuivi : « De très nombreuses personnes ont rapporté des observations précises à des centaines de mètres, voire à plus d’un mile de leur corps physique, lors d’une expérience de mort imminente. [It was] identifier précisément ce qu’ils ont vu et entendu et ce n’est aucune chance en raison de la fonction physique du cerveau, quelle qu’elle soit. «

Le film « After Death » sort en salles le 27 octobre. Cliquez ici pour trouver des billets dans votre région.

