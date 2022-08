Un cardinal du Vatican rend hommage à un juif converti et raconte sa propre histoire

Commentez cette histoire Commentaire

ROME — Un cardinal du Vatican a célébré mardi le 80e anniversaire de l’assassinat dans la chambre à gaz de la convertie catholique d’origine juive Edith Stein en célébrant une messe près de l’ancien camp de la mort d’Auschwitz et en racontant l’histoire des origines juives de sa propre famille et de leur sort sous les nazis . Michael Czerny est l’un des cardinaux les plus étroitement associés au pontificat du pape François. Jésuite qui a exercé son ministère au Salvador, Czerny dirige le bureau du Vatican responsable des portefeuilles prioritaires de François sur la migration, l’environnement, le développement et la justice sociale. Canadien d’origine tchèque, Czerny a récemment rejoint Francis lors de sa visite historique au Canada pour présenter ses excuses aux peuples autochtones pour le rôle de l’Église catholique dans la gestion des pensionnats notoires du pays.

Mardi, Czerny a commémoré l’anniversaire du jour où Stein a été tué dans les chambres à gaz d’Auschwitz en célébrant la messe dans un couvent carmélite voisin à Oswiecim, une ville polonaise sous occupation allemande nazie pendant la guerre. Là, il a prononcé une homélie qui a raconté l’histoire de Stein et comment elle s’est croisée avec la sienne et celle de ses proches, originaires de Brno, dans l’ancienne Tchécoslovaquie.

Stein était une juive allemande née en 1891 à Breslau, aujourd’hui la ville polonaise de Wroclaw, qui s’est convertie au catholicisme en 1922 et est devenue religieuse. Elle a rejoint l’ordre des Carmélites à Cologne, en Allemagne, mais a été transférée aux Pays-Bas après l’intensification des attaques nazies en 1938. Elle a été arrêtée en 1942 après qu’Hitler a ordonné l’arrestation de convertis juifs et a été envoyée à Auschwitz, où elle a été tuée le 15 août 2019. 9, 1942. Saint Jean-Paul II a canonisé Stein comme martyre en 1998 et en a fait une sainte patronne de l’Europe l’année suivante.

Czerny, 76 ans, a noté que lui et Stein partageaient leurs “origines juives, la foi catholique, une vocation à la vie religieuse”, ainsi que le fait que la grand-mère maternelle de Stein et Czerny, Anna Hayek, avait à peu près le même âge et “est venue à une fin similaire.

“La famille de ma mère – les deux parents et les deux frères – était également catholique mais partageait les origines juives que l’ennemi abhorrait”, a rappelé Czerny dans le texte de son homélie, que son bureau a fourni. “Ma grand-mère maternelle Anna, mon grand-père Hans et mes oncles Georg et Carl Robert ont tous été internés à Terezín, où Hans est mort”, a déclaré Czerny, faisant référence au camp de concentration de Theresienstadt dans l’ex-Tchécoslovaquie.

« Ma grand-mère et mes oncles ont été transportés à Auschwitz. De là, mes oncles ont été envoyés dans des camps de travail et y ont finalement été assassinés », a-t-il déclaré.

Sa grand-mère est morte du typhus en 1945, mais la famille n’a aucune trace de l’endroit où elle a été enterrée.

La mère de Czerny, catholique baptisée, a été forcée de travailler comme ouvrière agricole pendant la guerre en raison de son ascendance juive et a été emprisonnée à Theresienstadt et à Leipzig pendant 20 mois; son père a été contraint de travailler comme ouvrier agricole parce qu’il refusait de divorcer. En 1948, ils ont déménagé au Canada en tant que réfugiés avec le jeune Michael, né en 1946, et son frère, a déclaré le cardinal.

Czerny, qui a effectué des visites humanitaires auprès des réfugiés fuyant l’Ukraine au nom de François, a déclaré qu’il était honoré de célébrer Stein l’année de la guerre de Russie qui, selon lui, “nous exhorte à nous souvenir”.