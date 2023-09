Un capitaine ukrainien reconnu coupable après la collision d’un bateau de croisière avec un autre navire en Hongrie, faisant 27 morts

En 2019, un bateau de croisière fluviale est entré en collision avec un bateau de tourisme plus petit sur le Danube en Hongrie et a causé 27 morts, principalement des touristes sud-coréens.

Yuriy Chaplinsky, le capitaine ukrainien du bateau de croisière fluviale Viking Sigyn, a été reconnu responsable de la collision et a été condamné à cinq ans et demi de prison.

Même si certains corps des victimes ont été retrouvés quelques semaines après l’accident, une femme sud-coréenne est toujours portée disparue.

Le capitaine d’un bateau de croisière fluviale qui est entré en collision avec un autre navire dans la capitale hongroise en 2019, tuant au moins 27 personnes, pour la plupart des touristes sud-coréens, a été reconnu coupable mardi de négligence ayant conduit à une catastrophe massive mortelle et condamné à cinq ans et six mois de prison.

La juge Leona Nemeth du tribunal central du district de Pest a estimé que la négligence du capitaine ukrainien, Yuriy Chaplinsky, 68 ans, avait conduit son bateau, le Viking Sigyn, à entrer en collision avec le bateau touristique Hableany (Sirène) par derrière sur le Danube. rivière, faisant couler ce bateau en quelques secondes.

Dans sa décision, le tribunal a acquitté Chaplinsky de 35 chefs d’accusation pour défaut d’aide. Chaplinksy et l’accusation ont fait appel de la décision du tribunal, et le juge a renvoyé l’accusé en résidence surveillée en attendant un nouveau procès.

La collision s’est produite le 29 mai 2019, lorsque le Hableany, transportant 35 personnes, a coulé après avoir été heurté sous le pont Margit de Budapest par le Viking Sigyn, beaucoup plus gros.

Sept Sud-Coréens ont été sauvés de l’eau sous les fortes pluies qui ont suivi la collision, et 27 personnes ont été retrouvées mortes, dont les deux membres d’équipage hongrois. Une femme sud-coréenne est toujours portée disparue.

Certains corps des victimes ont été retrouvés des semaines après l’accident, à plus de 60 milles en aval.

Le Hableany a passé plus de 12 jours sous l’eau sur le lieu de la collision, près du bâtiment néo-gothique du Parlement hongrois, avant d’être soulevé du lit de la rivière par une grue flottante.

Chaplinsky, le capitaine du Viking Sigyn, est en garde à vue depuis la collision et est notamment assigné à résidence en Hongrie depuis 2020. Le juge a ordonné que le temps passé par Chaplinsky soit pris en compte dans sa peine de cinq ans et demi. peine d’un an.

Dans une déclaration finale avant le verdict mardi, Chaplinsky a qualifié la collision d' »horrible tragédie » et a déclaré que la mort de « tant de victimes innocentes » l’avait empêché de dormir la nuit.

« Cela restera avec moi pour le reste de ma vie », a-t-il déclaré.

Trois membres du personnel de l’ambassade sud-coréenne à Budapest étaient présents pour la lecture du verdict, mais aucun membre de la famille sud-coréenne des victimes n’a assisté à l’audience.

Après la procédure, Zsolt Sogor, un avocat du parquet, a déclaré que le verdict était conforme aux exigences légales, mais que les procureurs pensaient que Chaplinsky était responsable de ne pas avoir fourni d’aide aux Hableany après la collision.

« Je suis désolé pour cette personne. Il a vraiment commis (cet acte) par négligence », a déclaré Sogor. « Mais notre avis diffère de celui du tribunal dans la mesure où, selon nous, le capitaine d’un navire doit agir. Il ne suffit pas que ses marins aillent effectuer un sauvetage. Il aurait dû coordonner l’ensemble du sauvetage pour sauver des vies humaines. »

« Nous verrons ce qui se passera en appel. Il est possible que (la peine) soit plus sévère, mais une chose est sûre : elle ne sera pas réduite », a-t-il déclaré.