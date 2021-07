Un capitaine ivre a écrasé notre bateau puis les requins ont mangé mes amis un par un alors que j’étais coincé dans une mer sanglante pendant 5 jours

DEBORAH Scaling-Kiley a regardé avec terreur des requins tueurs tirer son coéquipier Mark Adams sous la surface et la mer est devenue rouge de sang.

La jeune femme de 24 ans effectuait un voyage de routine du Maine à la Floride lorsque son bateau a été englouti dans une tempête tropicale et a chaviré au milieu de l’océan Atlantique.

5 Les survivants Brad Cavanagh et Deborah Scaling-Kiley sur la seule photo prise depuis le bateau de sauvetage

5 Deborah Scaling-Kiley a regardé trois de ses amis se faire manger par des requins Crédit : Getty Images – Getty

Le groupe de cinq était parti dans des conditions de navigation parfaites seulement quatre jours plus tôt. Mais deux jours après le début du voyage, le yacht a chaviré, jetant Deborah et ses amis dans l’océan.

L’un de ses coéquipiers, Meg, s’est coupé la jambe dans la lutte – transformant le groupe en un aimant pour les grands requins blancs – qui sont venus de partout lorsqu’ils ont détecté du sang dans l’eau.

Heureusement, ils ont réussi à grimper dans un radeau de sauvetage – mais en quelques heures, des centaines de requins tueurs ont commencé à tourner en rond et même à percuter le bateau pour tenter de déloger les membres d’équipage terrifiés.

Au cours des cinq jours suivants, trois membres de l’équipage ont été dévorés par des requins alors que Deborah et son collègue survivant Brad regardaient avec horreur.

Pour marquer la Shark Week 2021 de Discovery, nous racontons la bataille épique pour la survie.

Un équipage ivre et une terrifiante tempête tropicale

Lorsque Deborah, du Texas, a accueilli le capitaine John Lippoth et sa petite amie Meg Mooney à Bar Harbour, dans le Maine, avant de monter à bord du yacht de 58 pieds, le temps semblait prometteur.

Le yachtsman Brad et l’anglais Mark Adams étaient également à bord – et le travail de l’équipage consistait à remonter la côte est de l’Amérique et à déposer le yacht à son nouveau propriétaire en Floride.

Deborah attendait avec impatience le voyage de six jours et 1 300 milles en 1982.

« Le temps était magnifique, le bateau était amusant à diriger », a-t-elle révélé dans l’émission américaine I Shouldn’t Be Alive. « Ça ne va pas mieux que ça. »

Mais le deuxième jour, le temps s’est détérioré et, à la tombée de la nuit, le yacht a heurté une terrifiante tempête tropicale.

Alors que des vagues de 30 pieds s’écrasaient contre le mât et que des vents de 70 mph battaient les voiles, le capitaine, qui avait beaucoup bu, s’est endormi à la barre.

Deborah a été réveillée au milieu de la nuit par des voix paniquées et a trouvé de l’eau glacée se déversant dans la cabine.

Le bateau chavirait et Meg tomba contre un gréement, lui coupant gravement la jambe.

Déshydraté, affamé et entouré de requins

L’équipage paniqué a sauté à l’eau et Mark a gonflé un canot de 11 pieds – leur seule chance de survie.

L’équipage a grimpé à l’intérieur mais, avant qu’il ne puisse les rejoindre, Mark a senti quelque chose lui pousser la jambe et Deborah a été horrifiée de voir des centaines de requins dans l’eau, nager dangereusement près de leur bateau.

« À la minute où nous sommes entrés, il y avait des ailerons autour du canot », a-t-elle déclaré. « Ils étaient partout. »

Les créatures tueuses avaient été attirées par le sang de la blessure ouverte de Meg et étaient venues à des kilomètres à la ronde pour se régaler de toute chair qu’elles pouvaient trouver.

L’un des requins a attrapé la corde à l’avant du bateau et a commencé à la tirer dans l’eau, emmenant l’équipage dans une terrifiante balade.

Lorsque cela a échoué, les requins ont commencé à percuter le petit bateau dans le but de les renverser.

Grands requins blancs Les grands requins blancs se trouvent dans les eaux côtières du monde entier.

Ils ont plus de 300 dents et peuvent voyager à une vitesse incroyable de 60 mph, ce qui en fait l’un des prédateurs les plus dangereux de l’océan.

En moyenne, il y a entre 5 et 10 attaques de grands requins blancs sur les humains chaque année.

Ils ont un sens de l’odorat incroyable – s’il n’y avait qu’une seule goutte de sang dans 100 litres d’eau, un grand blanc la sentirait.

Les grands blancs peuvent vivre 70 ans.

Le grand requin blanc est l’un des rares requins connus à lever régulièrement la tête au-dessus de la surface de la mer pour regarder d’autres objets tels que des proies.

« Nous avons entendu un cri à vous glacer le sang et John était parti »

Les heures se sont transformées en jours et l’équipage affamé est devenu gravement déshydraté.

Avec l’urine, le sang et le pus des blessures de Meg clapotant sur le sol du canot, l’équipage a commencé à développer des infections sur tout le corps.

Pire encore, la jambe blessée de Meg s’est infectée et l’empoisonnement du sang a commencé à se propager dans son corps.

Au troisième jour, alors que l’infection et la déshydratation sévissaient, l’équipage a commencé à délirer car leur cerveau manquait d’eau.

Tout d’un coup, nous entendons juste ce cri strident. À glacer le sang. Puis ce fut fini, silence. Il n’y avait pas de pleurs, rien. Deborah Scaling-Kiley

Désespérés, John et Mark ont ​​commencé à boire de l’eau salée, ce qui accélère la déshydratation et provoque l’arrêt des reins.

Peu de temps après, John avait des hallucinations. Il crut soudain avoir vu la terre et sauta du côté du bateau.

Son sort était scellé.

« Tout à coup, nous entendons ce cri strident. À glacer le sang. Puis ce fut fini, silence. Il n’y avait pas de pleurs, rien. Il n’y avait aucun doute sur ce qui l’avait attiré. Les requins l’ont eu », se souvient Deborah.

« Moment horrible » alors que les requins déchirent Mark sous le bateau

Avec Mark également délirant, et Meg affaiblie par son empoisonnement du sang, Brad et Deborah étaient les seuls à avoir l’esprit à leur sujet – et se sont engagés à veiller l’un sur l’autre.

Peu de temps après la mort de John, Mark – qui avait des hallucinations depuis des heures – a marmonné qu’il se rendait au dépanneur pour acheter de la bière et des cigarettes.

Malgré les tentatives de Deborah et Brad pour le ramener à la réalité, lui aussi a plongé dans les eaux infestées de requins.

Les requins se sont immédiatement déplacés à l’intérieur, heurtant le fond du bateau et le faisant tourner alors qu’ils déchiraient le corps agité de Mark dans une attaque frénétique.

« C’était de loin le moment le plus horrible de toute ma vie », a déclaré Deborah.

« Nous avons essayé de dormir pour ne pas voir Meg se faire manger par des requins »

Cette nuit-là, alors que l’infection dans son sang s’installait, Meg a commencé à avoir de graves hallucinations.

« Nous étions assis là à regarder Meg mourir et c’était tragique », a déclaré Deborah.

Lorsque le couple restant s’est réveillé le matin, elle était morte – allongée dans le « désordre fétide d’algues, de sang, d’urine et de pus » sur le sol.

Brad admet qu’il a envisagé de manger son corps dans une tentative désespérée de survie – mais Deborah l’a averti que Meg était trop infectée et a insisté pour qu’ils la jettent du bateau.

Ils ont enlevé sa chemise et ses bijoux pour les offrir à sa famille à leur retour.

«Ce fut un moment tellement triste parce que nous avons étendu son corps nu sur le côté du radeau, puis nous avons décidé que nous ne pouvions pas simplement la faire tomber. Elle avait besoin d’une sorte d’enterrement », a déclaré Deborah.

« Alors nous avons dit le Notre Père et le Psaume 23 et nous avons doucement poussé son corps par-dessus bord. Ensuite, nous avons décidé de nous rendormir pour que nous n’ayons pas à le voir lorsque les requins attaqueraient.

« Nous étions si heureux d’être en vie »

Dans un autre moment terrifiant, Brad est tombé à l’eau en essayant de nettoyer le bateau – et Deborah est tombée en panne alors qu’il luttait pour trouver la force de revenir.

« J’avais l’impression que je venais de condamner Brad à mort », a-t-elle déclaré. « Si les requins revenaient, il était mort. »

Avec une montée d’adrénaline, Brad a réussi à se ressaisir et, quelques instants plus tard, le désespoir s’est transformé en joie – lorsqu’il a repéré un cargo russe à l’horizon.

Le couple a salué frénétiquement l’équipage – qui lui a répondu – et bientôt ils ont jeté une bouée de sauvetage dans l’eau à quelques centimètres du bateau.

Le couple a sauté à l’eau et a été treuillé à bord du navire.

« Je me fichais de savoir qui étaient ces gens ou où nous allions », a déclaré Deborah. « J’étais là et Brad était là et nous étions en vie. »

5 Deborah a écrit un livre sur son calvaire en 1994

5 Brad Cavanagh raconte son histoire dans I Shouldn’t Be Alive

5 Un grand requin blanc, semblable à ceux qui ont attaqué l’équipage

Deborah est devenue une conférencière motivatrice et a écrit un livre – Albatross: The True Story of a Woman’s Survival at Sea – en 1994.

Elle est décédée en 2012 à son domicile au Mexique, à l’âge de 54 ans, de causes inconnues.

Brad continue de travailler comme marin dans le Massachusetts, mais dit que l’épreuve a fait de lui un homme changé.

« Ce n’est pas quelque chose que vous éteignez une fois que vous l’avez vécu », dit-il. « Vous continuez à vivre en mode survie. Je ne sais pas si vous êtes sous le choc, mais il est impossible de simplement l’éteindre et de vivre comme avant.