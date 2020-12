LOS ANGELES (AP) – Le capitaine d’un bateau de plongée sous-marine qui a pris feu et a coulé au large des côtes californiennes l’année dernière, tuant 34 personnes emprisonnées sous le pont, a été inculpé mardi pour homicide involontaire coupable par le gouvernement fédéral pour l’une des catastrophes maritimes les plus meurtrières de histoire récente des États-Unis.

Jerry Boylan a été accusé de 34 chefs d’accusation d’homicide involontaire coupable d’un marin pour « inconduite, négligence et inattention » pour avoir omis de former son équipage, de mener des exercices d’incendie et d’avoir un veilleur de nuit itinérant sur la Conception lorsque l’incendie s’est déclaré le 2 septembre 2019, selon l’acte d’accusation. .

« En raison des manquements présumés du capitaine Boylan à suivre les règles de sécurité bien établies, un agréable voyage de plongée de vacances s’est transformé en un cauchemar infernal alors que les passagers et un membre d’équipage se sont retrouvés piégés dans un dortoir enflammé sans moyen de s’échapper » L’avocat Nick Hanna a déclaré dans un communiqué.

Boylan et quatre autres membres d’équipage, qui avaient tous dormi, se sont échappés du bateau en flammes après avoir fait un appel de mai à bout de souffle. Les 33 passagers et un membre d’équipage ont péri dans le dortoir.

Certains des morts ont été retrouvés avec leurs chaussures, ce qui laisse supposer qu’ils essayaient de s’échapper, mais qu’ils ont été piégés par des flammes qui bloquaient une cage d’escalier et une petite écoutille qui étaient les seules sorties du pont supérieur. Tous sont morts d’inhalation de fumée, selon les rapports du coroner.

Les rares accusations fédérales contre Boylan ont été portées en vertu d’une loi d’avant la guerre civile visant à tenir les capitaines et les équipages des bateaux à vapeur responsables des catastrophes aquatiques qui étaient beaucoup plus fréquentes à l’époque.

Les enquêteurs fédéraux chargés de la sécurité ont reproché aux propriétaires du navire un manque de surveillance, mais ils n’ont été inculpés d’aucun crime.

«Je déteste le terme accident dans ce cas car, à mon avis, ce n’est pas un accident si vous ne parvenez pas à exploiter votre entreprise en toute sécurité», a déclaré Jennifer Homendy, membre du National Transportation Safety Board, lors d’une audience en octobre.

La société propriétaire du bateau, Truth Aquatics Inc., a intenté une action en justice fédérale en vertu d’une disposition du droit maritime pour éviter les paiements aux familles des victimes. Les familles de 32 victimes ont déposé des plaintes contre les propriétaires de bateaux Glen et Dana Fritzler et la société.

La cause de l’incendie faisait l’objet d’une enquête depuis plus d’un an et pourrait être impossible à déterminer. Cela a commencé dans une zone du pont principal où les plongeurs avaient branché des téléphones, des lampes de poche et d’autres objets avec des batteries au lithium-ion combustibles.

L’incendie s’est produit lors de la dernière nuit d’une excursion de plongée sous-marine de trois jours pendant la fête du Travail près de l’île de Santa Cruz au large de Santa Barbara.

Les 34 victimes allaient d’un nouveau matelot de pont aux scientifiques et ingénieurs en passant par les parents avec leurs enfants adolescents et adultes. Ils venaient d’aussi loin que la Chine, Singapour et l’Inde. Deux passagers fêtaient des anniversaires.

Le seul membre d’équipage décédé, Allie Kurtz, 26 ans, avait auparavant travaillé comme cuisinier sur un autre bateau Truth Aquatics et était ravi de sa promotion. Sa famille a dit qu’elle aimait l’eau et qu’elle avait des aspirations d’enfance à devenir pirate.

La biologiste marine Kristy Finstad, qui était copropriétaire de Worldwide Diving Adventures et a affrété le voyage du week-end de la fête du Travail, a d’abord mis un réservoir de plongée à l’âge de neuf ans et a fait des centaines de plongées dans les îles anglo-normandes accidentées et balayées par le vent, au large de Santa Barbara. côte.

Cinq membres de la famille Quitasol ont fait le voyage pour fêter l’anniversaire de leur père. Les sœurs Angela, Nicole et Evan ont rejoint leur père, Michael Quitasol, et leur belle-mère, Fernisa Sison. La famille faisait de la plongée ensemble depuis au moins une décennie.

Avant la catastrophe, Boylan et Truth Aquatics avaient une bonne réputation auprès des clients et de la communauté nautique de Santa Barbara, où la société possédait une flotte de trois bateaux. La Conception avait réussi ses deux plus récentes inspections de sécurité de la Garde côtière.

Mais les enquêteurs du NTSB ont condamné la compagnie et le capitaine pour une litanie de problèmes, notamment le fait de ne pas avoir formé l’équipage aux procédures d’urgence.

Ryan Sims, qui travaillait à bord du bateau depuis seulement trois semaines, a déclaré aux enquêteurs qu’il avait demandé au capitaine de discuter des plans d’urgence la veille de l’incendie.

«Quand nous avons le temps», a répondu Boylan, a rapporté Sims.

«Je ne savais pas quelles étaient les procédures censées être», a déclaré Sims, faisant écho à ce que d’autres membres d’équipage ont dit aux enquêteurs.

Le NTSB a déclaré que l’absence de surveillance de nuit avait permis au feu de se propager rapidement et de piéger les victimes sous le pont. L’agence a également reproché à la Garde côtière de ne pas avoir appliqué l’exigence de surveillance de nuit, citant des dossiers montrant que personne n’a été cité pour ne pas en fournir un depuis 1991.

Des membres d’équipage ont déclaré aux enquêteurs qu’ils dormaient sur le pont supérieur lorsque l’incendie s’est déclaré en contrebas vers 3 heures du matin.

Ils ont dit avoir fait des tentatives répétées pour atteindre ceux sous le pont. Mais les flammes et la chaleur les ont retenus et les ont finalement forcés à sauter par-dessus bord.

Boylan a fait un appel Mayday à 3 h 14 en disant: «Je ne peux pas respirer», avant d’abandonner le navire.

Sims, qui a poursuivi les propriétaires du bateau, s’est cassé une jambe en sautant du bateau.

L’équipage est monté dans un dériveur et a conduit à un yacht ancré à proximité pour appeler à nouveau à l’aide.

«Une chose que nous n’avons jamais entendu était des cris, des coups ou quoi que ce soit du bateau, à la fois pendant que nous étions à bord ou lorsque nous étions proches», a déclaré Cullen Molitor, le deuxième capitaine du bateau, aux enquêteurs.