Un canon orné de bijoux et d’autres œuvres d’art rentreront au Sri Lanka depuis le musée des Pays-Bas

COLOMBO, Sri Lanka (AP) – Le ministre des Affaires étrangères du Sri Lanka a déclaré lundi que son pays se félicitait du projet des Pays-Bas de restituer des centaines d’artefacts de l’époque coloniale – y compris un canon de cérémonie orné de bijoux – et a déclaré que l’île de l’océan Indien s’efforçait de préserver l’historique articles.

Le gouvernement néerlandais a annoncé la semaine dernière qu’il restituerait 478 objets d’importance culturelle à l’Indonésie et au Sri Lanka. Il a déclaré que les objets avaient été amenés à tort aux Pays-Bas pendant la période coloniale, acquis sous la contrainte ou par pillage.

Dans le cadre de ce plan, le Sri Lanka doit recevoir six artefacts, dont le canon et les fusils actuellement dans la collection du Musée national des cultures du monde et du Rijksmuseum. Le transfert de propriété au Sri Lanka aura lieu plus tard cette année.

Le ministre des Affaires étrangères Ali Sabry a déclaré que le Sri Lanka était « très reconnaissant » pour le retour des articles. Les discussions se sont poursuivies, a-t-il dit, pour « identifier le nombre d’artefacts ».

« Nous devons avoir le mécanisme ici pour continuer à les préserver », a déclaré Sabry aux journalistes, ajoutant que le gouvernement se tournera vers le Cabinet pour obtenir des directives.

La décision de restituer les artefacts est intervenue après la création d’un comité néerlandais en 2022 pour évaluer les demandes de restitution d’artefacts dans les musées d’État. Il envisage d’autres demandes de restitution de l’Indonésie, du Sri Lanka et du Nigeria.

L’un des points forts des objets pillés renvoyés au Sri Lanka est le canon de Kandy, une arme de cérémonie en bronze, argent et or et incrustée de rubis. Le fût est orné d’un soleil, d’une demi-lune et d’un lion cinghalais, symboles du roi de Kandy.

Le canon fait partie de la collection du Rijksmuseum, le musée national d’art et d’histoire des Pays-Bas, depuis 1800. Le musée a déclaré qu’il avait été pillé par les troupes de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales lors du siège et du pillage de Kandy en 1765.

Le directeur du musée, Taco Dibbits, a qualifié la décision de restituer le canon et cinq autres pièces « d’étape positive dans la coopération avec le Sri Lanka ».

Certaines nations occidentales restituent des artefacts pillés et d’autres objets dans le cadre d’un règlement de leurs histoires coloniales souvent brutales.

Un musée berlinois a annoncé en janvier qu’il était prêt à restituer des centaines de crânes humains de l’ancienne colonie allemande d’Afrique de l’Est. En 2021, la France a déclaré qu’elle rendait des statues, des trônes royaux et des autels sacrés pris à la nation ouest-africaine du Bénin. Et l’année dernière, la Belgique a restitué une dent coiffée d’or appartenant au héros de l’indépendance congolais assassiné Patrice Lumumba.

Bharata Mallawarachi, Associated Press