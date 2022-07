Un canon de la guerre civile sauvé, encore une fois – Shaw Local

L’histoire a besoin d’un gardien, et le vieux canon Neponset en a trouvé un. Pendant plus de 120 ans, l’ancien canon de la guerre civile était assis sur un socle en béton devant la salle des fêtes. Il avait vu deux guerres mondiales, les années folles, la dépression, les années folles, le Vietnam, des hommes sur la lune, un président noir et de nombreux défilés Neponset.

Mais le temps a fait des ravages sur le béton qui s’effrite et le Neponset American Legion Post 875 s’est intensifié. Tout comme les pères de la ville l’ont fait dans les années 1890. Le chariot de campagne en bois d’origine avait pourri au-delà de toute réparation, donc 40 ans après la capture, les citoyens inquiets de Neponset l’ont sauvé pendant encore 120 ans.

L’alésage lisse, le canon confédéré était dans l’une des premières batailles de la guerre civile. Selon la plaque en laiton, “Capturé à Belmont, Missouri par le 27th Illinois Infantry, le 7 novembre 1861.” Assis devant la salle des fêtes Neponset, il avait déjà vu la fin de la guerre civile, la reconstruction, la dépression économique, la guerre hispano-américaine et de nombreux défilés Neponset.

Neponset (1855) et Annawan (1853) n’étaient pas seulement de petites villes agricoles endormies. C’étaient des villes flambant neuves, toutes deux se déplaçant vers de nouveaux sites pour profiter des nouvelles opportunités ferroviaires. Les premiers pionniers et leurs cabanes en rondins parsemaient encore les cantons. Mais les nouvelles maisons et les entreprises étaient encore plus courantes.

En moins de 10 ans, tout cela a changé. Le 12 avril 1861, des coups de feu ont été tirés sur Fort Sumter, en Caroline du Sud, ce qui a provoqué une colère patriotique des habitants du Nord. Trois jours plus tard, notre gouvernement a répondu par un appel aux armes.

“Maintenant, par conséquent, moi, Abraham Lincoln, président des États-Unis, en vertu du pouvoir qui m’est conféré par la Constitution et les lois, j’ai jugé bon d’appeler, et j’appelle par la présente, la milice de plusieurs États. de l’Union, au nombre total de soixante-quinze mille, afin de réprimer la rébellion et de maintenir la loi et l’ordre » – 15 avril 1861.

Joseph W. Merrill est venu à Neponset de la Nouvelle-Angleterre en 1856 et quelques mois plus tard est devenu le maître de poste. Joseph a apporté ses convictions politiques avec lui de l’Est. Il était passionné par l’abolition de l’esclavage dans notre pays et je suis sûr que ses idéaux ont touché beaucoup de gens au début de Neponset.

De nombreuses églises de la ville étaient actives dans le chemin de fer clandestin qui a aidé à libérer les esclaves en fuite. Certains l’auraient traité d’abolitionniste. Tout le comté était en ébullition avec cette question. En tant que maître de poste, il connaissait tous les habitants de la région et se tenait au courant des nouvelles locales et nationales.

Joseph W. Merrill a dirigé le recrutement et a levé une compagnie d’hommes pour Co I, 27th Ill. Vol. Inf., provenant principalement de Neponset et d’Annawan. Il a été élu capitaine, tout comme d’autres officiers et sergents, et l’unité a été intégrée au service fédéral le 10 août 1861.

La plaque originale célébrant le canon de la guerre civile capturé il y a 161 ans. La plaque sera affichée avec le canon restauré. (Photo soumise par Dick Wells)

Kewanee Paper, daté du 7 septembre 1861, page 4. « The ‘Union Guard’ Neponset, JWMerrill. Le capitaine commandant, est parti pour le Camp Butler, près de Springfield le 26 août. Nous sommes informés qu’il y a certaines harpies (manifestants) à propos de Neponset qui se sont activement opposées aux efforts du capitaine Merrill pour créer une compagnie. Si cela est vrai, ce dont nous n’avons aucun doute, nous conseillerions aux patriotes de Neponset d’essayer la nouvelle loi de l’État pour punir les personnes interférant avec l’enrôlement des volontaires. Nous supposons qu’il y aurait moins d’objection si Merrill était entré dans les rangs en tant que soldat. Nous pensons que ces créatures sont plus dignes de servir l’État à la prison d’État de Joliet.

Le 22 avril 1861, une réunion de guerre a eu lieu dans l’église baptiste d’Annawan et trois aînés ont prononcé leurs discours. Une demande nationale avait été faite pour des troupes et à l’issue de la réunion, il fut décidé de lever une compagnie pour la guerre.

Cinquante-trois hommes se sont portés volontaires sur place. Mais lorsque la compagnie d’Annawan offrit ses services au gouvernement, elle fut rejetée, car les six régiments de la Henry Co. Regiment étaient complets.

À proximité, Neponset, dans le comté de Bureau, recrutait pour le 27th Illinois Infantry Regiment, Company I. Ils se sont tous enrôlés comme soldats. (Une compagnie d’infanterie de la guerre civile était de 100 hommes, commandée par un capitaine. Un régiment était de 10 compagnies, commandées par un lieutenant-colonel)

Trois mois plus tard, avec peu d’entraînement et de vieux mousquets, le 27th IL. Inf. Le régiment reçut son baptême du feu à la bataille de Belmont, Missouri, du 6 au 7 novembre 1861. Un officier peu connu fut appelé de la vie civile pour commander l’armée de l’Ouest. C’était également le premier test du brigadier général Ulysses S. Grant et sa première victoire. Il devait y avoir huit autres engagements majeurs pour le 27 au cours des quatre prochaines années.

Grant a choisi d’attaquer Belmont, Missouri , un débarcadère de ferry et un petit hameau de trois cabanes, juste en face de Columbus, Kentucky . Le commandement expéditionnaire de Grant comptait plus de 4 000 officiers et hommes et était organisé en deux brigades sous Brig. Le général John A. McClernand et le colonel Henry Dougherty, deux compagnies de cavalerie et une batterie d’artillerie.

Le 6 novembre, escorté par les canonnières USS Tyler et USS Lexington, le commandement embarqua sur six bateaux à vapeur et quitta Cairo, Illinois.

Lorsqu’ils atteignirent Belmont, Grant trouva le Camp Johnston tenu par une petite force confédérée soutenue par une batterie d’artillerie. Il décide d’attaquer pour empêcher les confédérés de se renforcer de l’autre côté de la rivière.

Le major-général confédéré Leonidas Polk avait environ 7 000 soldats qui gardaient Columbus, Kentucky. Lorsqu’il a appris les mouvements de Grant, il a supposé que Columbus était leur objectif principal et que Belmont était une feinte. Il a commandé 2 700 hommes sous Brig. Le général Gideon J. Pillow à Belmont, conservant le reste pour défendre Columbus.

À 8 h 30 le 7 novembre, les forces de Grant débarquent à Hunter’s Farm, à cinq kilomètres au nord de Belmont, hors de portée des six batteries confédérées de Columbus. Les batteries à eau lourde de Columbus comprenaient des Columbiads de 10 pouces et des obusiers de 11 pouces et un canon, un fusil Whitworth de 128 livres, le plus gros de la Confédération.

Il a fait marcher ses hommes vers le sud sur l’unique route, dégageant les obstructions de bois tombé. A un mile de Belmont, ils ont formé une ligne de bataille dans un champ de maïs. La ligne se composait du 22e d’infanterie de l’Illinois, du 7e d’infanterie de l’Iowa, du 31e d’infanterie de l’Illinois, du 30e d’infanterie de l’Illinois et du 27e d’infanterie de l’Illinois, mélangés à une compagnie de cavalerie.

La ligne de bataille confédérée, sur une crête basse au nord-ouest de Belmont, du nord au sud, était composée du 12e d’infanterie du Tennessee, du 13e d’infanterie de l’Arkansas, du 22e d’infanterie du Tennessee, du 21e d’infanterie du Tennessee et du 13e d’infanterie du Tennessee.

L’attaque de Grant a enfoncé la ligne d’escarmouche confédérée et pour le reste de la matinée, les deux armées, composées de recrues vertes, ont avancé et reculé à plusieurs reprises. À 14 heures, les lignes confédérées ont commencé à s’effondrer.

C’est à ce moment-là que le 27e a balayé le flanc gauche ennemi chargé dans la batterie d’artillerie du 13e Tennessee Infantry et Watson. La batterie d’artillerie confédérée était commandée par un diplômé de West Point en 1847, le major Daniel Beltzhoover de Louisiane.

Il reçut l’ordre de retirer ses six canons de la ligne de bataille et de se repositionner sur le fleuve Mississippi. 45 chevaux ont été tués et un canon a été abandonné. Les rapports du major Beltzhoover et de l’adjudant du 27e d’infanterie confirment le canon capturé !

Mais un canon capturé n’est pas un souvenir que vous achetez dans une boutique de souvenirs du champ de bataille. Les soldats Charles Russel-Neponset et Thomas Aldrich-Tiskilwa ont été tués au combat. Le soldat Lasley Barton-Annawan, le soldat Liewellen Bigelow-Neponset et le caporal William Bowen-Neponset ont été blessés au combat.

Le caporal Bowen était responsable des 12 tireurs d’élite de l’unité. Ils ont été chargés de sécuriser un pont après l’assaut principal, où il a été blessé. Il est normal que la génération actuelle, Mark Bowen, ait utilisé le tracteur-chargeur qui a soigneusement soulevé le canon de sa maison en ciment vieille de 120 ans.

Mark a également porté la montre de poche de son arrière-grand-oncle pendant la guerre civile. Il a restauré la cabane familiale (1846) et est président de la Neponset Historical Society. La Légion américaine Neponset a intensifié ce voyage de restauration comme un petit hommage à tous les hommes et femmes de service qui ont porté l’uniforme de notre pays.

Le lieutenant-colonel Dick Wells (retraité) est titulaire d’un diplôme en économie et d’une maîtrise en histoire militaire et est propriétaire foncier sur le Great Sauk Trail. Ses arrière-arrière-arrière-grands-parents sont arrivés dans le canton d’Annawan dans les années 1840. Il s’est toujours intéressé à l’histoire des pionniers et a lu plusieurs récits à la première personne. Ceci est le 12e article de la série Pioneer Struggles.