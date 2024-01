Un candidat transgenre menacé de disqualification est désormais autorisé à se présenter malgré l’omission de son nom mort

COLUMBUS, Ohio (AP) — Une candidate transgenre en lice pour un siège à la Chambre à majorité républicaine de l’Ohio a été autorisée à se présenter jeudi après que sa certification ait été remise en question pour avoir omis son ancien nom sur les pétitions éligibles, comme l’exige un Ohio peu utilisé. loi électorale.

Le conseil électoral du comté de Mercer a choisi de ne pas voter sur la disqualification d’Arienne Childrey, une démocrate du comté d’Auglaize qui est l’une des quatre personnes transgenres faisant campagne pour l’Assemblée législative, pour ne pas avoir divulgué son ancien nom – également connu sous le nom de son nom mort – sur les documents de la pétition. .

Childrey, qui a légalement changé son nom en 2020, a déclaré qu’elle aurait donné son nom mort si elle avait eu connaissance de la loi.

“J’aurais rempli tout ce qui était nécessaire, car en fin de compte, même si cela aurait porté atteinte à ma fierté, il y a quelque chose de bien plus important que ma fierté, et c’est de se battre pour cette communauté”, a déclaré Childrey.

La loi de l’Ohio, méconnue même de nombreux responsables électoraux d’État, exige que les candidats divulguent tout changement de nom au cours des cinq dernières années sur leurs documents de pétition, avec des exemptions pour les changements de nom causés par le mariage. Mais la loi ne figure pas dans le guide de 33 pages des exigences des candidats et il n’y a pas d’espace sur les documents de la pétition pour lister les anciens noms.

Plus tôt ce mois-ci, le conseil d’administration a reçu une protestation contre la certification du scrutin de Childrey de la part du président du Parti républicain du comté de Mercer, Robert J. Hibner, qui incluait son nom mort et la loi sur le changement de nom. Comme le scrutin porte sur les primaires du 19 mars prochain, le conseil d’administration a déclaré invalide la protestation de Hibner, car Hibner appartient au parti politique adverse.

Le conseil électoral du comté de Mercer n’a pas immédiatement répondu aux questions concernant la loi électorale elle-même et le rôle qu’elle a joué dans la décision de jeudi de maintenir Childrey sur le bulletin de vote.

Childrey est prêt pour les primaires et aux élections générales de novembre, il se présentera probablement contre la représentante Angie King, une législatrice républicaine qui a parrainé une législation anti-LGBTQ+ et voté pour interdiction des soins d’affirmation de genre pour les mineurs ainsi que l’interdiction des athlètes transgenres des sports féminins.

La loi est en vigueur sous une forme ou une autre depuis des décennies, même si elle est rarement utilisée et survient généralement dans le contexte de candidats souhaitant utiliser un surnom.

La semaine dernière, le secrétaire d’État républicain Frank LaRose a déclaré que même si son bureau était disposé à inscrire la règle sur le guide des candidats, il n’était pas disposé à modifier la loi et qu’il appartenait aux candidats de s’assurer qu’ils se conforment à la loi électorale de l’Ohio.

Mais le gouverneur républicain Mike DeWine a déclaré mardi que la loi devrait être amendée et que les conseils des comtés devraient cesser de disqualifier les candidats transgenres pour ces motifs. DeWine n’a pas précisé comment cela pourrait être modifié.

« Nous ne devrions pas refuser l’accès aux bulletins de vote pour cette raison », a déclaré le gouverneur au comité de rédaction de Cleveland.com. “Cela devrait certainement être corrigé.”

DeWine récemment a opposé son veto à une proposition d’interdiction des soins affirmant le genre pour les mineurs, mais le La State House a annulé ce veto. Le Sénat devrait faire de même la semaine prochaine.

De diverses façons, les quatre candidats transgenres ont été concernés par l’obligation légale de notification de changement de nom.

Vanessa Joy, une photographe immobilière du comté de Stark candidate à l’Ohio House, qui a légalement changé de nom en 2022, a été la première à être disqualifiée pour avoir omis son nom mort à partir des documents de pétition. Elle a fait appel de sa disqualification mais sa décision a été refusée. Joy travaille maintenant avec un conseiller juridique et le Parti démocrate de l’Ohio pour tenter de modifier la loi.

Joy affirme que la loi actuelle constitue un obstacle pour les personnes transgenres qui souhaitent briguer un poste mais ne veulent pas divulguer leur nom mort – le nom qu’une personne transgenre a reçu à la naissance mais qui ne correspond pas à son identité de genre.

Ari Faber, candidat démocrate d’Athènes au Sénat de l’État de l’Ohio, a été autorisé à se présenter mais doit utiliser son nom mort puisqu’il ne l’a pas légalement modifié.

Bobbie Arnold, une entrepreneure de West Alexandria qui se présente comme démocrate à la Chambre de l’Ohio, a vu sa possible disqualification rejetée mardi par le conseil électoral du comté de Montgomery et sera sur le bulletin de vote lors des primaires de mars.

En présentant les faits sur la situation d’Arnold au conseil du comté mardi, le directeur du conseil, Jeff Rezabek, a recommandé aux membres de ne prendre aucune mesure concernant la disqualification. Il a noté que le guide du candidat ne mentionnait pas la règle et qu’il n’y avait aucune preuve qu’Arnold avait intentionnellement trompé les électeurs au sujet de son identité. Les membres ont accepté la recommandation de Rezabek.

Cependant, en vertu de la loi de l’État, si Arnold remportait son élection, elle pourrait toujours être démise de ses fonctions pour ne pas avoir divulgué son nom mort. Arnold consulte son avocat à propos de cette partie de la loi, mais espère qu’entre le travail de Joy avec sa propre équipe pour modifier la loi et l’appel de DeWine aux candidats à rester sur le bulletin de vote, cela ne sera pas un problème en novembre.

Pour l’instant, elle est impatiente de commencer sa campagne.

“Il est important pour le bien-être général de notre société que chaque voix ait la possibilité d’être entendue”, a déclaré Arnold, qui s’est rendu à l’audience de Childrey pour la soutenir. “Et c’est quelque chose que nous ne vivons pas actuellement dans l’Ohio.”

___

Samantha Hendrickson est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés.