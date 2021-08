Un candidat soutenu par Trump remporte une primaire bondée pour le siège de la Chambre dans l’Ohio

COLUMBUS, Ohio (AP) – Une paire de primaires spéciales du Congrès mardi dans l’Ohio pourrait servir de test décisif pour l’humeur des partis républicain et démocrate à l’approche des élections de mi-mandat de l’année prochaine.

Après la défaite cuisante de l’un de ses candidats au Congrès au Texas la semaine dernière, l’influence de l’ancien président Donald Trump en tant que faiseur de rois parmi les républicains a été mise à l’épreuve dans le 15e district du Congrès de l’Ohio, où son candidat a gagné.

Il avait soutenu le lobbyiste du charbon Mike Carey parmi un groupe formidable de 11 candidats principaux du GOP au siège laissé vacant par le républicain Steve Stivers en mai. Stivers avait soutenu l’un des trois législateurs en exercice dans la course – le représentant de l’État Jeff LaRe – pour le poste.

Dans la région de Cleveland, les progressistes et les centristes démocrates sont en concurrence féroce pour le siège du 11e district du Congrès, anciennement détenu par la représentante Marcia Fudge, une démocrate nommée chef du logement du président Joe Biden en mars.

L’ancienne sénatrice de l’État Nina Turner, une voix nationale de premier plan pour les campagnes présidentielles de Bernie Sanders, est la plus connue parmi les 13 démocrates candidats à la primaire et le choix de Sanders, de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez et d’autres.

La conseillère du comté de Cuyahoga Shontel Brown, une centriste soutenue par Hillary Clinton, l’influent whip de la majorité de la Chambre Jim Clyburn, le Congressional Black Caucus, plusieurs grands syndicats et plus de 100 dirigeants locaux, ont bénéficié d’un soutien national accru en juillet.

La course arrive à un moment charnière pour le mouvement progressif. Les centristes ont été ascendants dans les premiers mois de l’ère Joe Biden, tandis que le flanc gauche du parti a fait face à une série de défaites – lors de la course à la mairie de New York, d’une primaire de gouverneur de Virginie et d’une course à la Louisiane.

Pendant ce temps, un contingent de modérés craint qu’une dérive vers la gauche ne coûte aux sièges du parti à mi-parcours l’année prochaine. Biden n’a pas tenu compte des appels de la gauche à une action plus agressive sur certaines questions, notamment les droits de vote et l’immigration.

Cela a laissé les dirigeants progressistes à la recherche de nouvelles stratégies susceptibles de renforcer leur influence.

Turner ajoutera une autre voix à ces efforts, rejoignant la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, de New York, et une classe de législateurs plus jeunes et relativement nouveaux qui se sont donné pour mission de pousser le leadership démocrate vers la gauche.

Mais les critiques acerbes de Turner à l’encontre de ses collègues démocrates ont sans aucun doute irrité l’establishment de son parti – elle a déjà comparé le soutien à Biden à être obligé de manger des excréments – et a donné à Brown quelque chose contre quoi faire campagne pendant la campagne électorale.

Pour les républicains, la course dans la région de Columbus est apparue comme un test de l’influence de Trump, en particulier après que l’ancien président a soutenu le perdant lors d’une primaire au Texas la semaine dernière. En tant que président, Trump s’est vanté de son influence sur la fortune politique des politiciens, avec un solide record de soutien aux gagnants. Depuis qu’il a quitté ses fonctions, les candidats se sont précipités pour obtenir son approbation, faisant même parfois la queue pour des entretiens de type télé-réalité.

Tous les candidats de la primaire du GOP se sont présentés comme des conservateurs et beaucoup se vantaient de plus d’expérience en matière législative que Carey.

La sénatrice d’État Stephanie Kunze a passé près de neuf ans à la Chambre et au Sénat de l’Ohio, défendant une législation visant à lutter contre la dépendance aux opiacés, la mortalité infantile et la violence sexuelle. Elle avait obtenu l’approbation du GOP dans le plus grand comté du district, Franklin, et du Value In Electing Women PAC.

Le sénateur Bob Peterson est législateur de l’État depuis 2012. Agriculteur et ancien président de l’Ohio Farm Bureau, il était soutenu par le puissant bras politique de l’Ohio Right to Life et l’ancien président du Sénat Larry Obhof.

Du côté démocrate, la représentante de l’État Allison Russo, consultante en politique de santé, a battu Greg Betts, un ancien officier de l’armée et vétéran de combat décoré, pour la nomination.

De retour dans le 11e arrondissement, Laverne Gore, propriétaire d’entreprise, consultante, formatrice et militante communautaire, a battu Felicia Ross, une « Jane de tous les métiers » autoproclamée lors de la primaire républicaine.

Les gagnants des primaires d’août s’affronteront lors des élections générales du 2 novembre.