Un enregistrement secret de William Braddock, qui brigue un siège au Congrès en Floride, a choqué beaucoup avec un enregistrement de lui menaçant apparemment d’assassiner son rival politique.

S’adressant à un militant avant qu’il ne soit candidat, Braddock mentionne avoir assassiné à plusieurs reprises son concurrent du GOP, Anna Paulina Luna.

« Je ne veux vraiment pas avoir à mettre fin à la vie de qui que ce soit pour le bien du peuple des États-Unis d’Amérique » a-t-il déclaré dans un audio obtenu par Politico. « Cela me brisera le cœur. Mais s’il faut le faire, il faut le faire. Luna est un sacré ralentisseur sur la route. C’est un écureuil mort que vous renversez tous les jours lorsque vous quittez le quartier.

À un autre moment de l’enregistrement, Braddock prétend qu’il a « accès » à un « équipe de frappe » composé de Russes et d’Ukrainiens.

« Ne vous laissez pas surprendre en public à soutenir Luna … Luna va tomber et j’espère que ce sera toute seule. » a-t-il dit à propos de Luna, qui brigue un siège laissé vacant par le représentant Charlie Crist (D-Floride), qui a annoncé son intention de se présenter au poste de gouverneur.





À un autre moment, Braddock prétend que Luna « disparaître » si les sondages la montrent devant lui.

« Mes votants vont me facturer 20 000 $ pour faire un sondage juste avant la primaire. Et si le sondage dit que Luna va gagner, elle sera partie. Elle va disparaître », dit-il, suggérant plus tard une « peu » doit être « sacrifié » pour le bien de la nation.

L’espoir du Congrès dit même qu’il est « je ne blague pas » à propos de la disparition de Luna et c’est « au-delà » son contrôle « À ce point. »

Interrogé sur ces « assassins » prêts, Braddock a affirmé qu’ils étaient « Mafia russe » qui éliminera une cible « de près et personnel. »

Braddock a répondu à l’enregistrement, disant qu’il est « prétendument » lui, mais il ne l’a pas encore entendu, et a suggéré qu’il aurait pu être édité.

« C’est une tactique politique sale qui a causé beaucoup de stress à beaucoup de gens et qui est complètement inutile », a-t-il ajouté. il a dit.

Erin Olszewski, qui est derrière l’enregistrement et a été menacée de poursuites par Braddock, a repoussé et a déclaré qu’elle n’avait pas édité le clip et n’avait enregistré Braddock que parce qu’elle était préoccupée par son « déséquilibré » colère envers Luna, qui a le soutien de Donald Trump et du représentant Matt Gaetz (R-Floride).

Gaetz a tweeté jeudi que Luna est une « une personne honnête » et il a semblé confirmer qu’il croyait également qu’il y avait eu un complot d’assassinat contre elle.

La sortie de l’enregistrement fait suite à l’octroi à Luna d’une injonction temporaire de Braddock, après qu’elle ait affirmé qu’il complotait pour la tuer, ainsi que deux autres républicains de Floride, Amanda Makki et Matt Tito, qui nient toute implication dans toute activité illégale.

Un porte-parole de Luna a affirmé qu’il y avait « enquêtes policières multiples » dans ses revendications et « les faits seront rendus publics au moment opportun ».

« J’ai reçu des informations hier (à minuit) concernant un plan (avec un calendrier) pour m’assassiner élaboré par William Braddock dans le but de m’empêcher de gagner les élections pour FL-13 », a-t-elle écrit dans sa pétition pour l’ordonnance d’interdiction, qui a été accordée vendredi.

