Un candidat républicain au Sénat accuse ses principaux opposants de soutenir Amnesty dans un échange enflammé

Le candidat républicain au Sénat, Bernie Moreno, a accusé ses principaux opposants en lice pour renverser le sénateur démocrate Sherrod Brown de soutenir l’amnistie.

Lors d’un forum de candidats samedi, Moreno, le secrétaire d’État Frank LaRose et le sénateur d’État Matt Dolan ont été mis sous pression sur la politique frontalière.

« Parce qu’on ne peut pas dire d’une seule main : ‘il n’y a qu’un seul chemin vers l’Amérique, le chemin légal que j’ai emprunté.’ Vous ne pouvez pas dire cela et d’un autre côté dire : « mais si vous l’avez fait, vous avez manqué de temps, alors je suppose que tout va bien » », a déclaré Moreno.

Le candidat républicain au Sénat de l’Ohio, Bernie Moreno, a accusé ses principaux opposants, le secrétaire d’État Frank LaRose et le sénateur d’État Matt Dolan, de soutenir l’amnistie lors d’un échange enflammé samedi.

Les trois républicains, qui tentent de renverser le sénateur démocrate Sherrod Brown en 2024, ont participé à un forum de candidats où ils ont été mis sous pression sur la politique frontalière. Après que les candidats aient répondu à la question de savoir s’ils expulseraient les immigrants illégaux résidant dans le pays, Moreno a accusé Dolan et LaRose d’appuyer l’amnistie.

«Quand j’entends les républicains parler de l’immigration de la même manière que les démocrates, écoutez, nous n’allons pas battre les démocrates en ressemblant davantage aux démocrates. Lorsque vous confondez immigration légale dans le même souffle, même phrase, même conversation avec immigration clandestine, vous faites le jeu des démocrates et de la gauche », a déclaré Moreno. « La réponse est que vous ne pouvez pas bénéficier d’amnistie, ce n’est pas une conversation difficile, mais les Républicains refusent de le dire. »

« Je n’ai pas refusé de le dire », intervint LaRose. (EN RELATION : Le secrétaire d’État de l’Ohio se lance dans la course pour renverser le sénateur démocrate en 2024)

Il a ensuite été demandé aux trois candidats républicains s’ils seraient disposés à rassembler des millions d’immigrés clandestins résidant aux États-Unis pour les expulser.

« Ce sont les gars qui veulent faire ça, je dis sécuriser la frontière », a répondu Dolan.

« Faux, je n’ai pas dit ça », a répondu LaRose. « Et il n’est pas réaliste de retirer 20 millions de consommateurs de l’économie, de retirer 20 millions de travailleurs de l’économie. Ce que j’ai dit, c’est que si vous venez ici illégalement, vous n’obtiendrez jamais la citoyenneté américaine et vous ne bénéficierez jamais d’avantages gouvernementaux.

« Encore une fois, ils sont pour l’amnistie et moi non », a déclaré Moreno. « Comment est cette amnistie ? » » demanda LaRose.

« Parce qu’on ne peut pas dire d’une seule main : ‘il n’y a qu’un seul chemin vers l’Amérique, le chemin légal que j’ai emprunté.’ Vous ne pouvez pas dire cela et d’un autre côté dire : « mais si vous l’avez fait, vous avez manqué de temps, alors je suppose que tout va bien » », a déclaré Moreno.

MONTRE:

Avant l’échange, les trois républicains fourni leurs positions sur l’immigration clandestine et l’amnistie.

« Si quelqu’un a enfreint notre loi pour entrer dans notre pays, il ne peut pas être récompensé en restant ici. Il n’y a plus d’amnistie, plus d’amnistie détournée », a déclaré Moreno. « Dans les années 80, sous Reagan, on nous a vendu cela : « Hé, nous allons accorder l’amnistie à ce certain groupe de personnes et tout ira bien. » Ce n’est absolument rien que je soutiendrais jamais.

Dolan a accusé Moreno de « ne faire que parler » et a insisté sur le fait que les républicains devaient se concentrer sur la sécurisation de la frontière. « Nous devons également reconnaître que l’immigration légale dans notre pays – non seulement est une norme historique – mais constitue une part importante de notre économie », a déclaré Dolan. « Nous devons avoir une discussion significative sur qui peut rester, qui peut apporter de la valeur aux États-Unis d’Amérique et rester légal. »

LaRose a également appelé à sécuriser d’abord la frontière, puis à mettre en place un « système d’immigration basé sur le mérite ».

« Il n’est pas sage de récompenser l’anarchie en donnant quelque chose aux gens, et donc si vous êtes venu pendant le chaos, l’invasion de l’administration Biden, oui, vous serez expulsé. Si vous êtes arrivé ici illégalement, vous ne serez jamais admissible à la citoyenneté, jamais », a déclaré LaRose. « Mais il est également important de reconnaître que l’immigration, lorsqu’elle est effectuée légalement, est un avantage net pour notre pays. »

Permettre à des millions de clandestins de rester ici EST UNE AMNESTÉ. Les clandestins font baisser les salaires des travailleurs américains et font grimper les coûts de logement des familles – ils doivent partir. L’Amérique n’est pas une zone économique remplie de consommateurs. Nous sommes une nation avec des frontières, une langue et une culture. https://t.co/3Q6LJbcfHe -Bernie Moreno (@berniemoreno) 16 octobre 2023

Un porte-parole de LaRose a orienté la Daily Caller News Foundation vers une nouvelle économie américaine de 2016. article extrait d’un entretien avec Moreno sur demande de commentaires, où la campagne affirme qu’il a soutenu l’amnistie.

« Moreno estime également qu’il devrait y avoir une voie d’accès à la résidence pour les 11 millions d’immigrants illégaux vivant déjà aux États-Unis, en particulier ceux amenés dans le pays lorsqu’ils étaient enfants », peut-on lire dans l’article. « Nous ne pouvons pas expulser les gens qui sont venus ici lorsqu’ils étaient enfants. Ils ne connaissent personne de leur pays d’origine », déclare Moreno, président du conseil d’administration de la Cleveland State University. «Nous devons les aider à sortir de l’ombre.»

Un porte-parole de Moreno a orienté la DCNF vers un profil dans lequel le candidat expliquait sa position antérieure sur la manière de traiter les clandestins déjà présents dans le pays.

« Je suis dramatiquement… plus informé aujourd’hui », Moreno dit Cleveland.com. « Ce que j’ai réalisé au cours des 40 dernières années d’immigration [policy] c’est que nous avons adhéré à un mensonge.

Dolan n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la DCNF.

