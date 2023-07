Un candidat politique britannique utilise l’intelligence artificielle pour rédiger un manifeste électoral

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les électeurs britanniques font face à un champ bondé de 13 candidats lors d’une prochaine élection spéciale pour un siège au Parlement. L’un, indépendant Andrew Gray, a utilisé l’intelligence artificielle pour proposer des promesses de campagne qui, selon lui, reflètent ce que veulent les résidents.

Gray, qui dit qu’il n’a pas de politique propre, a recueilli les sentiments des électeurs et a utilisé l’apprentissage automatique pour élaborer son manifeste politique. Il appelle la technologie un moyen plus rapide et plus juste pour les politiciens de refléter largement les opinions des personnes qu’ils représentent.

« Nous pouvons interagir avec nos électeurs d’une toute nouvelle manière », a déclaré Gray. « Cela ne change pas nécessairement le rôle du représentant. Cela signifie simplement que nous savons en quelque sorte ce qui se passe beaucoup plus rapidement et que nous pouvons les représenter plus équitablement.

La démission brutale du législateur conservateur Nigel Adams a déclenché les élections législatives partielles de jeudi à Selby et Ainsty, un district mixte urbain-rural du nord de l’Angleterre. On s’attend à ce que ce soit une bataille très disputée entre les conservateurs au pouvoir, le parti travailliste d’opposition et les libéraux démocrates en plein essor. Une foule de petits partis et d’indépendants sont également en lice.

Les politiques de Gray, développées avec l’utilisation du logiciel Pol.is, incluent un appel à des impôts plus élevés, une refonte radicale du service national de santé financé par l’État et des liens plus étroits avec l’Union européenne, que la Grande-Bretagne a quittée il y a trois ans et demi.

Pol.is, développé par un groupe de Seattle il y a une dizaine d’années, a notamment été utilisé à Taïwan pour trouver des solutions politiques à des problèmes dans l’impasse.

Gray dit que Pol.is « n’est pas ChatGPT », l’un des nouveaux systèmes d’IA génératifs qui a ébloui les utilisateurs avec la capacité de produire du texte, des images et des vidéos imitant le travail humain. « C’est juste un sondage légèrement plus sophistiqué que ce qui se passe déjà. »

« L’IA n’est pas si intelligente qu’elle peut cracher exactement quelles sont les politiques », dit-il, et a toujours besoin de « modération humaine et… d’analyse de ce qui serait une position politique sensée ».

Gray utilise Pol.is pour sonder les résidents sur les problèmes locaux via son site Web. Les gens peuvent commenter un sujet, comme les vitesses d’Internet. Les autres utilisateurs peuvent cliquer sur « d’accord », « pas d’accord » ou « pass/incertain ». Ils ne peuvent pas répondre directement mais peuvent poster leurs propres commentaires.

Au fur et à mesure que la conversation se construit, Pol.is utilise l’apprentissage automatique en temps réel pour regrouper les déclarations, en les cartographiant pour montrer où il y a des écarts entre les points de vue ainsi que les domaines d’accord, ce qui peut idéalement encourager le consensus.

Alors que l’élection devrait être âprement disputée entre les principaux partis britanniques, Gray est réaliste quant à ses chances. Mais s’il est élu, Gray prévoit d’utiliser la technologie pour prendre la température de son quartier « sur une base hebdomadaire ». S’il perd, il partagera les données avec celui qui gagnera.

Plus de 7 500 votes ont été exprimés sur la plate-forme de Gray, bien qu’il reconnaisse que le nombre réel d’électeurs est probablement beaucoup plus petit car chacun vote généralement « des dizaines de fois » sur plusieurs déclarations.

Keegan McBride, un expert de la transformation numérique et du gouvernement à l’Oxford Internet Institute qui a travaillé avec Pol.is, a déclaré que la technologie est utile pour établir un consensus mais fonctionne mieux lorsque plus d’utilisateurs sont impliqués.

Pol.is pourrait encore fonctionner avec aussi peu que 100 à 200 utilisateurs, mais cela soulève la question de savoir s’il est durable, a déclaré McBride.

« Voulez-vous vraiment que toute votre plateforme soit décidée par 100 ou 200 personnes ? » il a dit.

Gray se présente comme le premier candidat au Royaume-Uni et peut-être au monde à utiliser l’IA pour refléter les opinions des électeurs, mais McBride souligne les partis à travers l’Europe qui ont utilisé des plateformes numériques pour apporter la démocratie aux masses – avec des résultats mitigés.

« Vous voyez beaucoup de cette vision de type techno-utopique sur la démocratie », a déclaré McBride. Mais « la démocratie ne va pas être réparée par une nouvelle technologie ou un nouveau système numérique ou une intelligence artificielle ou quelque chose comme ça, parce que ce n’est pas un problème technologique. C’est un problème sociologique.

« Et c’est beaucoup plus complexe que d’utiliser simplement un nouvel outil », a-t-il ajouté.