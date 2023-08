Un candidat perdu à l’élection présidentielle au Guatemala porte plainte pour fraude électorale

GUATEMALA CITY (AP) — Le parti de l’ancienne première dame Sandra Torres, qui a perdu l’élection présidentielle au Guatemala cette semaine, a déposé une plainte vendredi pour fraude dans la manière dont les votes ont été comptés.

Cette plainte constitue la dernière tentative visant à éradiquer la concurrence avec l’élite politique du Guatemala lors de l’une des élections les plus tumultueuses de l’histoire récente de ce pays d’Amérique centrale.

Torres, une candidate devenue un exemple de l’establishment politique dans un pays où de nombreuses personnes sont fatiguées de la corruption endémique, est restée silencieuse depuis sa défaite au second tour des élections de dimanche et a refusé d’accepter les résultats de dimanche.

Même si le Tribunal électoral suprême a reconnu le progressiste Bernardo Arévalo, du parti Mouvement des semences, comme le vainqueur virtuel avec une avance significative sur Torres, les résultats finaux n’ont pas encore été officialisés.

Arévalo est apparu comme la surprise électorale au premier tour de la présidentielle, terminant deuxième sur 22 et se qualifiant pour le second tour du 20 août avec Torres.

Carlos López, avocat du parti Unité nationale de l’espoir de Torres, a déposé une plainte au nom du parti, invoquant des irrégularités dans le décompte des voix. La plainte, lue par l’Associated Press, a déclaré qu’il s’agissait d’une « fraude électorale qui a modifié les véritables résultats du vote, violant la volonté populaire exprimée par le peuple à travers le vote ».

Il n’a présenté aucune preuve initiale aux journalistes pour étayer ses affirmations.

La plainte accusait également les autorités électorales de manquement à leurs devoirs et d’abus de pouvoir dans le processus électoral.

Dans des commentaires aux journalistes, López a affirmé qu’il y avait eu des décomptes de votes en double qui remettaient en question le système de décompte des voix du pays. Or, selon un tribunal électoral officiel, dans les 164 bureaux de vote mis en cause, deux décomptes des voix – un pour les élections présidentielles et un autre pour les municipales – étaient attendus.

Le parti de Torres a également affirmé que les votes avaient été comptés trop hâtivement et que la rapidité avec laquelle la course avait été déclenchée était physiquement impossible, et a déclaré que les observateurs du parti n’avaient pas reçu de copies des documents comptabilisant les votes. Le parti a exigé que les autorités procèdent à une analyse médico-légale des résultats des deux tours de l’élection présidentielle.

« La plainte est liée à une fraude électorale que nous considérons comme commise lors du traitement des données », a déclaré López aux journalistes.

La victoire d’Arévalo a ébranlé une grande partie de l’establishment politique du pays, et les précédentes tentatives visant à disqualifier sa candidature ont suscité l’inquiétude de la communauté internationale quant à l’état de la démocratie au Guatemala.

Vendredi, des centaines de Guatémaltèques ont manifesté devant le bureau du procureur, exigeant la démission d’un procureur suite à des accusations selon lesquelles elle faisait partie d’une tentative de persécution du parti politique d’Arévalo.

Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, s’est dit préoccupé par les tentatives visant à saper les résultats de l’élection présidentielle au Guatemala, a déclaré vendredi une porte-parole de l’ONU.

Jeudi, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a annoncé des mesures de précaution en faveur d’Arévalo et de sa colistière Karin Herrera, estimant que leur vie et leur intégrité sont en danger après avoir signalé deux possibles tentatives d’assassinat contre eux.

Sonia Pérez D., Associated Press