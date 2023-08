Un candidat indépendant parle de l’apathie des électeurs d’Okanagan

Brynn Jones veut donner une voix aux électeurs privés de leurs droits de l’Okanagan.

Et en tant que candidat à l’Independence BC Initiative, le résident de West Kelowna veut être un phare du changement dans la circonscription de Kelowna-Ouest pour les personnes qui estiment que le gouvernement ne sert plus ou ne répond plus à leurs besoins.

Jones dit qu’Independence BC n’est pas aussi préoccupée par la sélection manuelle des candidats qu’elle fournit les ressources pour aider les candidats locaux à organiser des campagnes locales pour la prochaine élection provinciale, au plus tard le 19 octobre 2024.

Jones dit que l’évaluation indépendante de la Colombie-Britannique est qu’environ 1,5 million d’électeurs s’abstiennent de voter aux élections provinciales.

« Je ne me bats pas pour des gens qui sont déjà alignés sur les partis existants, je veux tendre la main et donner la parole à ceux qui sentent que le système ne fonctionne pas pour eux et se sentent impuissants à le changer », a déclaré Jones.

Salvatore Vetro, fondateur d’Independent BC, qualifie son initiative de mouvement plutôt que de parti politique, l’appelant une entité à but non lucratif qui voit les électeurs avoir une contribution plus directe, par exemple par le biais de référendums, sur les décisions clés du gouvernement.

Vetro souligne que le projet de loi 36, la Health and Professional Act, modifie le tissu même des soins de santé en Colombie-Britannique, mais estime que peu de Britanno-Colombiens en sont même conscients, affirmant que la législation n’a pas été débattue en profondeur, a été adoptée à la hâte par la législature par la majorité néo-démocrate sans aucune consultation publique.

Jones, 47 ans, était un ancien candidat du Parti Marijuana au niveau fédéral, mais il cherchait à représenter les préoccupations des gens plutôt que de se tenir sur l’idéologie ou la direction du parti.

« Si je vois Independence BC aller dans cette direction, je me retirerais et dirais que ce n’est pas ce que je recherche », a déclaré Jones.

Éducateur certifié en première intervention d’urgence et impliqué dans le Kelowna Toastmasters Club, Jones défend l’industrie du cannabis et du chanvre depuis plus de 30 ans.

Il veut voir plus de recherche de consensus initiée par le gouvernement au lieu de tactiques politiques partisanes.

Jones dit d’après ce qu’il voit autour de lui et en parlant aux gens, il identifie trois problèmes qu’il aimerait aborder – le projet de loi sur les soins de santé, une deuxième traversée du lac Okanagan et la gestion forestière.

En fin de compte, le pouvoir politique appartient toujours aux électeurs, dit Jones, mais exploiter ce pouvoir reste difficile si les électeurs éligibles ne votent pas.

« Si je vole des votes à d’autres partis, c’est bien, mais que je fais participer des gens qui ne votent pas maintenant, c’est du pouvoir politique et de l’influence dans la prise de décision du gouvernement. »

Les gouvernements majoritaires, dit-il, ne devraient pas être basés sur 20 pour cent des voix d’un taux de participation inférieur à 40 pour cent.

« Je crois que la majorité sont des gens qui pensent que les choses ne vont pas bien en ce moment », a-t-il déclaré.

