Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le candidat conservateur à l’élection partielle imminente dans Tamworth a suggéré que certains parents qui utilisent les banques alimentaires pour nourrir leurs enfants devraient « se foutre ».

Andrew Cooper aurait partagé un message sur Facebook affirmant que les gens ne devraient demander de l’aide que s’ils renoncent à des éléments de base comme les contrats de télévision et de téléphonie mobile.

L’espoir conservateur cherche à remplacer l’ancien whip en chef adjoint Chris Pincher en tant que député pour le siège des Midlands lors de la course de jeudi – l’une des deux élections partielles cruciales pour Rishi Sunak.

En 2020, il semble avoir publié sur Facebook une photo d’un organigramme posant la question : « Pouvez-vous nourrir vos enfants ?

Le diagramme suggère que ceux qui sont sans travail, paient pour « TV Sky/BT/ETC » ou « ont un contrat téléphonique + 30 £ » devraient « se foutre » plutôt que de demander de l’aide.

Une capture d’écran du message – signalé pour la première fois par le Miroir – a ensuite été partagé sur la page Facebook locale Spotted Tamworth aux côtés d’un message anonyme disant : « Charmant député potentiel !! Il veut affamer les enfants !! Il n’obtiendra pas mon vote ! Crétin absolu !

La députée travailliste Stephanie Peacock, à la tête de la campagne électorale partielle du parti à Tamworth, a déclaré : « Cela montre un manque total de compréhension des défis auxquels sont confrontées les familles de Tamworth que le candidat conservateur dise aux parents qui ont du mal à joindre les deux bouts de « f* ». ** désactivé’. »

Dans un communiqué, M. Cooper a déclaré au Miroir: « Je pense que la plupart des habitants de Tamworth conviendraient que les avantages sociaux ne sont pas là pour payer du luxe. Il y a trop de personnes bénéficiant d’allocations de chômage et il faut améliorer les incitations pour inciter les gens à travailler.»

Rishi Sunak a averti que les conservateurs pourraient perdre les deux élections partielles ce jeudi (Fil PA)

« Le Premier ministre et le chancelier ont tous deux parlé de la nécessité de sortir les gens de l’aide sociale et d’accéder au travail. C’est pourquoi je veux devenir député local à Tamworth – afin de pouvoir soutenir les familles locales et aider davantage de personnes à trouver du travail.

S’il est élu, M. Cooper serait chargé d’aider ceux qui luttent contre le coût de la vie à Tamworth – où près de 20 pour cent des enfants vivaient dans une pauvreté relative, selon les dernières données de circonscription.

Interrogé sur la publication sur les réseaux sociaux, le ministre du Trésor, Andrew Griffith, a salué M. Cooper comme un candidat « fantastique » – mais n’a pas contesté la véracité du message sur Facebook.

Le secrétaire à l’Économie du Trésor a déclaré mercredi à Times Radio : « Chacun devrait choisir judicieusement sa langue, notamment sur les réseaux sociaux. »

« Mais ce que vous recherchez chez un candidat, c’est quelqu’un qui est local, quelqu’un qui va travailler dur et quelqu’un qui fait absolument preuve d’empathie et qui représente au mieux ses électeurs locaux », a ajouté le ministre conservateur.

Les travaillistes espèrent renverser les majorités conservatrices dans le Tamworth et le Mid Bedfordshire lors des élections partielles de jeudi, déclenchées respectivement par les démissions de M. Pincher et de l’ancienne secrétaire à la Culture Nadine Dorries.

M. Pincher, qui représentait le siège du Staffordshire depuis 2010, a démissionné après avoir été reconnu coupable d’avoir peloté ivre deux hommes dans un « cas flagrant d’inconduite sexuelle » au Carlton Club de Londres l’année dernière.