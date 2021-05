Un candidat conservateur au poste de commissaire de police du Wiltshire exclu du délit de conduite en état d’ivresse quelques heures avant le décompte des votes

Le candidat conservateur au poste de prochain commissaire à la police et au crime du Wiltshire a été radié en raison d’un délit historique de conduite en état d’ivresse, a déclaré le parti – moins de 24 heures avant la proclamation du résultat.

On s’attend à ce que Jonathon Seed soit élu PCC pour Wiltshire et Swindon lorsque les votes seront comptés lundi.

Un porte-parole conservateur a déclaré: «En raison d’un délit de conduite historique qui a été mis au jour, le candidat a été empêché de devenir commissaire de la police et de la criminalité.»

M. Seed a déclaré à BBC Radio Wiltshire qu’il avait déclaré l’infraction de 30 ans aux responsables du parti avant sa candidature.

Cela signifie qu’il sera incapable de prendre le poste même s’il gagne au décompte de lundi.

M. Seed, qui est conseiller conservateur à Melksham, a confirmé plus tard qu’il avait retiré sa candidature.

«Au meilleur de mes connaissances et de mes convictions lorsque j’ai postulé et que je suis devenu candidat à la police et au crime pour le Parti conservateur du Wiltshire et de Swindon, j’étais un candidat éligible», a-t-il déclaré.

«J’ai déclaré au Parti ma condamnation de conduite, âgée de 30 ans, dans mes candidatures à la fois pour être candidat au Parlement et, plus récemment, candidat au PCC.

«Les responsables du parti ont confirmé ma conviction que mon infraction ne m’avait pas disqualifié.

«On m’a maintenant informé que ce n’est pas le cas et que je suis disqualifié en tant que candidat au PCC. Je me suis donc retiré.

«Je suis profondément déçu de ne pas pouvoir occuper ce poste si je devais être élu.»