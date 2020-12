Cher député Greg Hands,

En tant que président de la campagne conservatrice de Shaun Bailey pour le maire de Londres, je vous écris pour me plaindre du matériel de campagne envoyé aux Londoniens en son nom.

Le dépliant ci-joint est déguisé en communication officielle des autorités locales. Il est marqué de l’avertissement «NE PAS IGNORER» et est titré de la menace «SI VOUS NE PRENEZ PAS D’ACTION, VOTRE TAXE DU CONSEIL MAYORAL AUGMERA DE 21,2%». Il y a un faux blason de l’hôtel de ville sur l’en-tête et la lettre se lit comme s’il s’agissait d’une correspondance officielle. À aucun moment, il n’est précisé qu’il s’agit de matériel de campagne du Parti conservateur, à l’exception d’une infime empreinte au bas – un minimum légal – et même cela ne mentionne pas le nom de votre parti.

À un moment où tant de Londoniens craignent de joindre les deux bouts, de vivre la récession la plus profonde jamais enregistrée alors que la pandémie de Covid-19 met des vies en danger, c’est une astuce sans cœur et bon marché à jouer.

L’acte de désespoir de votre campagne peut générer quelques signatures de pétitions, mais son coût sera de milliers de personnes vulnérables paniquées dans la détresse.

Comme tant d’autres Londoniens, je suis consterné qu’en tant que député londonien en exercice, vous approuviez de telles tactiques alarmistes. Je suis également choqué que votre candidat, en tant que membre de l’Assemblée de Londres en exercice, sans parler de quelqu’un aspirant à devenir maire de notre grande capitale, ait jugé approprié que ce matériel soit diffusé en son nom. Il suffit de revenir sur la campagne de Zac Goldsmith en 2016 pour voir ce qui arrive aux candidats qui empruntent au playbook Trump. En s’engageant dans des tactiques aussi sales et sournoises, cette campagne risque de passer pour l’une des plus vilaines de l’histoire de Londres.

La bonne chose à faire pour les Londoniens est de s’excuser et de retirer immédiatement le matériel. J’attends avec impatience votre réponse sur cette question urgente.

Cordialement,

Luisa Porritt

Candidat libéral démocrate à la mairie de Londres