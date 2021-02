Le candidat conservateur à la mairie de Londres a été accusé d’avoir fait des commentaires «dégradants» sur les femmes dans une brochure dans laquelle il affirmait que les jeunes filles de Londres offraient des faveurs sexuelles en échange de drogues.

Les commentaires sont venus dans un rapport intitulé «No Man’s Land», dans lequel Shaun Bailey a exposé son analyse des problèmes sociaux de la criminalité et de la dépendance à l’aide sociale dans les domaines défavorisés de Londres où il travaillait pour la jeunesse.

Dans le document, publié en 2005, il disait que les filles de la région «se laissent partager par les garçons» pour se droguer et attirer l’attention et éviter d’être qualifiées de «glaciales».

Et il a dit que beaucoup «prennent le sexe pour de l’affection» et tombent enceintes dans l’espoir d’un «amour inconditionnel» de leur bébé, mais finissent par se retrouver seuls et déprimés.

La députée travailliste Abena Oppong-Asare a qualifié ces commentaires de «honteux».

«Quelqu’un qui partage ces opinions ne devrait pas être considéré comme un candidat sérieux dans la course à la mairie d’une ville de plus de 4 millions de femmes et de filles», a déclaré Mme Oppong-Asare.

«Malheureusement, nous nous habituons à entendre parler des« fausses nouvelles »à la Trump du candidat conservateur et des opinions offensantes sur la diversité et les droits des femmes – mais ces derniers commentaires sont particulièrement dégoûtants et dégradants et montrent qu’il ne partage tout simplement pas les valeurs de Londres. «

Mais l’équipe de M. Bailey a accusé le parti travailliste de prendre ses commentaires passés hors de leur contexte afin de détourner l’attention du bilan du maire Sadiq Khan avant les élections du 6 mai.

Un porte-parole de la campagne a déclaré: «Londres est confrontée à de graves problèmes. Ainsi, au lieu d’essayer de déformer les commentaires historiques de Shaun Bailey et de les sortir de leur contexte, l’équipe du maire devrait se concentrer sur la lutte contre la flambée du taux de criminalité à Londres, remettre Crossrail sur les rails et régler son triste bilan en matière de logement.

«Et si Sadiq Khan passait plus de temps à son travail au lieu de fouiller dans le passé, les Londoniens ne paieraient pas le prix par des tarifs plus élevés, des taxes plus élevées et des frais de conduite plus élevés.

No Man’s Land, publié par le groupe de réflexion du Center for Young Policy Studies, dresse un tableau sombre de la vie dans les domaines de North Kensington où M. Bailey a grandi et travaillé comme travailleur auprès des jeunes, se concentrant sur la grossesse chez les adolescentes, la criminalité et la consommation de drogue.

«La consommation de cannabis ici est égale entre les filles et les garçons», a-t-il écrit. Les filles sont plus susceptibles de fumer au début – elles ont une attitude de fumeur.

«Le problème est que s’ils rencontrent un groupe de garçons qui fument de l’herbe, ils doivent avoir l’air cool. Ensuite, boire et fumer et traîner avec les indésirables les amène à adopter un code sexuel différent.

«Ils se sont laissés partager par les garçons. On m’a dit que si une fille aime votre amie, vous la ferez d’abord dormir avec vous pour rejoindre votre amie. Les jeunes filles commencent à accepter cela.

«Un accès facile à la pornographie réduit également leur acceptation sexuelle et les enfants acceptent rapidement un seuil plus bas. Le sexe n’est plus spécial. Bien que ces filles ne se promènent pas dans la rue en tant que prostituées, elles traînent avec certaines personnes. Ils donneront des faveurs sexuelles parce que cela signifie qu’ils obtiennent de la drogue et des trucs comme ça.

«Ensuite, il y a un groupe de filles qui se font passer autour d’une foule de garçons. La prochaine étape à partir de là, c’est lorsque les filles commencent à avoir un bébé juste pour avoir un véritable amour. «

M. Bailey a écrit que les jeunes filles dans les domaines «démissionnent» pour gagner en statut et en popularité ainsi que pour «accéder aux garçons populaires».