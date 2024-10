Un candidat californien du GOP a plaidé coupable de fraude sociale. Elle peut toujours légalement courir

Bonjour et bienvenue sur AM Alert !

DENISE AGUILAR, CANDIDATE À L’ASSEMBLÉE, A UN CASIER CRIMINEL. ELLE PEUT TOUJOURS COURIR

Denise Aguilar Méndezun extrémiste de droite qui a été photographié participant à l’échec du 6 janvier 2021, Capitole des États-Unis insurrection, a fondé le groupe anti-vaccin Anges de la liberté et le survivant Mamalicie et qui se présente comme républicain pour représenter Stockton aux élections Assembléea plaidé coupable de délit de fraude sociale en 2020.

Mardi, nous avons signalé à propos d’une vidéo d’Aguilar de 2019, publiée sur un site de partage de vidéos conservateur Gronder et refait surface par les partisans de gauche Les médias comptent pour l’Amériquemontrant le candidat faisant plusieurs déclarations complotistes et antisémites.

Aguilar est soutenu par le Parti républicain de Californie et leader républicain de l’Assemblée James GallagherR-Yuba City.

Il s’avère que 2019 a été une année chargée pour Aguilar. Non seulement c’était quand elle est entré pour la première fois dans la mêlée politique à Sacramento – pour protester contre une loi de l’État renforçant les exigences en matière de vaccination pour les écoliers – mais c’est également à ce moment-là qu’elle a été inculpée de trois chefs d’accusation : aide par fausse déclaration de plus de 950 $, vol de biens personnels de plus de 950 $ et parjure.

Les accusations alléguaient qu’Aguilar avait escroqué le gouvernement de 10 984 dollars de fonds publics provenant du Agence des services sociaux du comté de San Joaquin. Selon les accusations initiales, le comportement criminel présumé s’est produit entre mars 2016 et février 2018.

Lors d’une audience préliminaire en septembre 2020, Aguilar a plaidé coupable à un seul chef d’accusation de fraude sociale pour délit dans le cadre d’une négociation de plaidoyer avec le Bureau du procureur du comté de San Joaquin.

Elle a été condamnée à une peine de 40 jours de prison (réduite par la suite à 20 jours), trois ans de probation, 120 heures de travaux d’intérêt général et a été condamnée à rembourser les 10 984 $. Elle a purgé sa peine de prison en février 2023.

L’abeille a contacté Aguilar pour obtenir ses commentaires. Elle n’a jamais répondu. Elle l’a cependant fait, poster sur X peu de temps après que The Bee ait contacté.

Elle a attaqué la couverture médiatique d’elle dans The Bee et a déclaré que les électeurs ne se soucieraient pas de son casier judiciaire ou de ses antécédents de remarques antisémites, qu’elle a décrit comme « des choses de mon passé ».

« Parce que les gens ont vu à quel point je ferai tout mon possible pour les familles et les enfants », a écrit Aguilar.

Malgré sa condamnation pénale, la loi de l’État n’interdit pas à Aguilar de briguer une fonction publique.

La loi californienne interdit uniquement aux personnes reconnues coupables d’un crime impliquant des pots-de-vin, le détournement de fonds publics, l’extorsion ou le vol de fonds publics, le parjure ou le complot en vue de commettre l’un des crimes susmentionnés d’exercer leurs fonctions, selon le Bureau du secrétaire d’État.

Comme Aguilar a plaidé coupable uniquement pour un délit, cette interdiction ne s’applique pas.

GARVEY OUTRAISE SCHIFF

Par l’intermédiaire de David Lightman…

Républicain Steve Garvey a collecté environ 6 millions de dollars au cours des trois derniers mois pour son Sénat américain course contre les démocrates Adam Schiff. Schiff a soulevé un peu moins.

Au cours de ces dernières semaines, le dernier Commission électorale fédérale les rapports indiquent que Schiff a plus de disponibilités à dépenser au 30 septembre. 10,2 millions de dollars disponibles. Garvey avait 3,8 millions de dollars, mais aussi 504 225$ de dettes.

Les sondages révèlent que Schiff est l’un des grands favoris pour remporter le siège désormais détenu par le sénateur. Majordome de LaphonzaD-Californie, qui a été nommé à ce poste l’année dernière après le sénateur sortant de longue date. Dianne FeinsteinD-Californie, est décédé.

Schiff, membre du Congrès de la région de Los Angeles depuis 2001, a a récolté un total d’environ 45,2 millions de dollars depuis le début de sa campagne au Sénat. Garvey, un ancien joueur de baseball étoile, a récolté 16,9 millions de dollars.

DES GROUPES EXHORTENT CALPERS À SE DÉPARTIR DE TESLA

Deux organisations ont envoyé une lettre au contrôleur démocrate de l’État de Californie Malia Cohenla pressant, en sa qualité de CalPERS membre du conseil d’administration, pour voter en faveur du désinvestissement des fonds de cette agence du constructeur de voitures électriques Tesla.

Les deux groupes… LatinoJustice PRLDEF et le Institut National des Droits des Travailleurs – a cité « la position anti-inclusion, anti-opportunités et anti-diversité de Tesla ainsi que son bilan en matière de discrimination contre les travailleurs de couleur ».

La lettre citait l’histoire de Diversité, équité et inclusion (DEI) remontant aux années 60, qui ont conduit les entreprises présentant des niveaux élevés de diversité à surperformer celles ayant des niveaux faibles.

« La main-d’œuvre du secteur public californien est incroyablement diversifiée, 60 % des employés de la fonction publique de l’État n’étant pas blancs. CalPERS lui-même a une main-d’œuvre composée à 58 % de non-blancs. Vous, en tant que leader, et CalPERS en tant qu’institution, êtes tous deux engagés à juste titre depuis longtemps dans les valeurs du DEI », lit-on en partie dans la lettre.

Tesla, dirigée par un milliardaire conservateur Elon Musk est le contraire de cela. Le musc est enregistré comme disant que les initiatives DEI devraient « mourir », disant à un moment donné que les efforts DEI rendre le vol moins sûr.

La lettre citait également le bilan de Tesla en matière de discrimination à l’encontre de ses propres travailleurs de couleur, conduisant à des sanctions de la Département californien de l’emploi et du logement équitables.

« Les valeurs de Tesla sont antithétiques à celles de CalPERS. Nous demandons donc à CalPERS de défendre les valeurs de diversité, d’équité et d’inclusion et de céder les actions des employés publics de Tesla, Inc. », lit-on dans la lettre, ajoutant que le désinvestissement de Tesla renierait la position anti-inclusion de l’entreprise et condamnerait les « actions corrosives » de Musk. rhétorique. »

Tesla ne dispose pas de service de relations publiques et n’a donc pas pu être contacté pour commenter.

CITATION DU JOUR

« Je n’ai pas encore voté et je ne l’ai pas encore lu. Mais je vous le ferai savoir.

– La vice-présidente Kamala Harris, discutant de la proposition 36 de Californie alors qu’elle se préparait à embarquer à bord d’Air Force 2 à Détroit mercredi. Chapeau à Gillian Brassil, correspondante de Bee DC, pour la citation.

