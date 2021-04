La troisième tentative de Guillermo Lasso pour devenir président de l’Équateur a été un succès dimanche. Au premier tour en février, il a terminé 13 points de pourcentage derrière le favori Andres Arauz, et a à peine battu le candidat à la troisième place Yaku Perez Guartambel pour obtenir le droit de se présenter contre Arauz lors d’un second tour. Dimanche, Lasso a réussi à renverser la situation sur Arauz, le battant de près de 5%.

Une fois le résultat devenu clair dans la soirée, Arauz, un protégé de l’ancien président Rafael Correa, a concédé sa défaite dans un discours aux partisans. Lasso a remercié son adversaire et a appelé à l’unité nationale.

Les deux candidats ont offert aux électeurs des façons radicalement différentes de faire face aux difficultés économiques que l’Équateur a connues ces dernières années, en particulier depuis le début de la pandémie de Covid-19. Le président sortant, Lenin Moreno, ne s’est pas présenté cette fois. Sa popularité est tombée à un chiffre au milieu des critiques selon lesquelles ses politiques néolibérales réductrices de bénéfices et sa réponse décevante à la pandémie ont eu un lourd tribut sur les pauvres.

Lasso, un banquier de carrière, a promis de compenser les dommages économiques causés sous Moreno en faisant un meilleur travail pour attirer les investissements étrangers et créer des emplois dans une économie plus ouverte, ainsi qu’en investissant massivement dans l’agriculture.

Reste à savoir s’il peut le faire. En 1999, il a eu un bref passage en tant que «super ministre» de l’économie sous le gouvernement de Jorge Jamil Mahuad. Cette période a été marquée par d’importantes turbulences économiques et a contraint l’Équateur à adopter le dollar américain comme monnaie nationale, gagnant ainsi en stabilité en échange d’un affaiblissement de la capacité de la banque centrale à mener une politique monétaire.

Arauz a offert un retour à l’époque de son ancien patron, le président Correa, dont la décennie au pouvoir a donné naissance à un certain nombre de programmes sociaux réussis pour réduire la pauvreté et aider autrement les pauvres.

Le plan d’Arauz pour atténuer le ralentissement économique de Covid-19 était de distribuer des chèques de 1 000 dollars à un million de familles pauvres. Il souhaitait également réviser un prêt de 6,5 milliards de dollars que le gouvernement Moreno avait contracté auprès du Fonds monétaire international. Lasso s’est engagé à ne pas désavouer l’accord financier.

La victoire surprise de Lasso est intervenue au milieu d’une campagne de protestation massive du candidat à la troisième place, Yaku Perez. Autoproclamé éco-activiste et socialiste indigène, il était néanmoins très critique envers Correa et son candidat préféré. Après la courte défaite au premier tour, il a affirmé que sa place au second tour lui avait été volée par fraude électorale. Il a appelé les partisans à protester contre cela en annulant les bulletins de vote et a apparemment eu beaucoup de succès dans sa campagne.

Selon les données du Conseil national électoral, 1,7 million de bulletins de vote ont été annulés. Le pays a un système de vote universel obligatoire et environ 13 millions d’électeurs inscrits, dont 10 millions ont rempli leur devoir civique dimanche.

Les critiques appellent Perez un candidat spoiler, soutenu pour torpiller la candidature d’Arauz en divisant le vote de la gauche. Notamment, il a approuvé Lasso à la présidence en 2017, lorsque le banquier se présentait contre Moreno, le dirigeant sortant de l’Équateur. Moreno lui-même était un candidat soutenu par Correa à l’époque et devait gouverner en tant que gauchiste, mais il a fait demi-tour après avoir pris le pouvoir.

