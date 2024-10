Un candidat au Sénat du Michigan vise à réaliser ce qu’aucun républicain n’a fait depuis trois décennies

ROCHESTER, Michigan — Alors que les porte-parole du candidat Mike Rogers au Sénat américain parcourent les pelouses bien entretenues et les quartiers fermés de certaines des banlieues les plus riches de Détroit, ils marchent sur une ligne fine dans leurs efforts pour convaincre les républicains déçus par Donald Trump de soutenir d’autres candidats républicains le mois prochain.

Nulle part ailleurs dans le Michigan ne reflète davantage le récent virage de l’État vers les démocrates que le comté d’Oakland, juste au nord de Détroit, qui abrite la plus grande base républicaine de l’État. Les démocrates ont gagné de manière décisive ici lors des récentes élections, et reconquérir les électeurs dans un comté autrefois dominé par les républicains traditionnels des country clubs pourrait être crucial pour les chances de Rogers de réaliser ce qu’aucun républicain n’a fait depuis plus de trois décennies : remporter une course au Sénat américain dans le Michigan. .

« Nous avons créé un grand jeu au sol, probablement le meilleur, je dirais, dans le pays à l’heure actuelle », a déclaré Rogers dans une récente interview. « Et nous tirons à plein régime. »

Avec le contrôle du Sénat en jeu, la course au siège vacant du Michigan pourrait être cruciale. Les démocrates conservent actuellement une marge étroite au Sénat, mais sont défendre beaucoup plus de sièges aux élections de cette année que les Républicains.

Rogers et son adversaire démocrate, la représentante Elissa Slotkin, devraient se rencontrer mardi pour leur premier débat. Ni l’un ni l’autre n’ont participé aux débats lors des primaires des partis, faisant de cet événement la première occasion pour les électeurs de comparer leurs points de vue politiques radicalement différents.

Les Républicains sont de plus en plus convaincus que Rogers, qui a siégé à la Chambre des représentants des États-Unis de 2001 à 2015, peut renverser un siège détenu depuis plus de deux décennies par la sénatrice démocrate Debbie Stabenow, qui prend sa retraite à la fin de son quatrième mandat. Slotkin, longtemps considéré comme une étoile montante du Parti démocrate, avec un avantage en matière de collecte de fonds et une expérience bien établie dans un district parlementaire compétitif, se dresse sur leur chemin.

« Là où je vois le Michigan ainsi que nos courses à travers le pays, c’est exactement comme je les aurais prédit l’année dernière », a déclaré le sénateur du Michigan Gary Peters, président du comité de campagne sénatoriale démocrate. « Cela va se jouer sur des courses très serrées. »

Slotkin est entré au Sénat course peu de temps après La retraite de Stabenow annonce, nettoyant ainsi le champ des primaires démocrates et constituant un trésor de guerre de campagne qui éclipsait ses adversaires républicains potentiels. Elle avait récolté 42 millions de dollars jusqu’à fin septembre, selon sa campagne.

Avec un grand coup de pouce des groupes nationaux de collecte de fonds du GOP, Rogers et les Républicains se sont efforcés de rattraper leur retard. Il est entré dans la course plus de six mois plus tard et a dû relever le défi de naviguer dans un État républicain divisé par des conflits internes entre des militants de base excités par le populisme conservateur de Trump et la vieille garde du parti.

Rogers a également dû faire face à une primaire républicaine bondée qui comprenait deux autres anciens membres du Congrès. L’approbation de Trump en mars a eu un effet de coalition et a fait de Rogers le favori incontesté, incitant de nombreux ses rivaux abandonner et permettre lui à la côte à la nomination du GOP en août.

Si Rogers peut détenir le coalition républicaine conflictuelle ensemble, cela pourrait grandement contribuer à décider de la course.

À la mi-juillet, Rogers avait recueilli un peu plus de 5 millions de dollars, le chiffre le plus récent rapporté par sa campagne. Bien qu’il ait récemment assisté à un afflux de financements extérieurs, notamment 22,5 millions de dollars provenant du Fonds pour le leadership du Sénat du sénateur Mitch McConnell annoncé la semaine dernière, cela ne lui a pas donné la même opportunité de définir sa candidature à celle de Slotkin. Elle diffusait déjà des publicités en mai pour mettre en valeur son parcours.

En fin de compte, l’issue de la course au Sénat pourrait dépendre de la performance des candidats à la présidentielle dans le Michigan. Certains démocrates, dont Slotkin, ont exprimé des inquiétudes sur la position de la vice-présidente Kamala Harris dans le Michigan à moins d’un mois de la fin, dans un État considéré comme crucial pour la course à la présidentielle.

Les Républicains pensent voir une ouverture dans les deux élections.

« Le Michigan sera un État où notre résultat dans la course au Sénat du Michigan sera probablement très étroitement lié au résultat du président Trump dans le Michigan », a déclaré le sénateur du Montana Steve Daines, président du Comité sénatorial républicain national, lors d’une table ronde avec la presse à Las Vegas. . « Le numéro de Trump et celui de Mike Rogers seront très proches. »

L’équipe de Rogers travaille fort pour réduire l’écart. Sa campagne compte 36 employés rémunérés dans tout l’État, dirigeant des groupes de bénévoles qui, selon la campagne de Rogers, frappent à 50 000 portes par semaine.

La campagne de Slotkin indique que ses opérations sur le terrain sont intégrées à One Campaign, un effort coordonné impliquant des candidats démocrates à tous les niveaux. Cette initiative comprend 52 bureaux extérieurs et près de 400 membres du personnel dans tout le Michigan.

Oakland, le deuxième plus grand comté de l’État, était autrefois un bastion républicain, mais le président Joe Biden l’a remporté avec plus de 14 points de pourcentage, en grande partie grâce à un changement chez les femmes de banlieue dans un État où les droits reproductifs sont au cœur des préoccupations des électeurs depuis que la Cour suprême des États-Unis a renvoyé ces questions aux États en 2022. L’équipe de Rogers se concentre désormais sur la reconquête de ces électeurs.

Par une fraîche matinée d’octobre, ses solliciteurs ont frappé aux portes de Rochester, dans la banlieue du comté d’Oakland, où les panneaux de pelouse et autres indicateurs de la bataille politique acharnée qui s’y déroule étaient rares. Bien que le matériel de campagne de Rogers souligne le soutien de Trump, les solliciteurs dans des quartiers comme celui-ci ne mentionnent généralement le nom de l’ancien président que si les électeurs l’évoquent en premier.

« Mike semble être un gars vraiment bien et quelqu’un que je voudrais représenter Oakland », a déclaré Donnell Green, un résident de longue date de Rochester. Après avoir parlé avec des solliciteurs le 4 octobre, elle a ajouté : « J’aime le fait qu’il travaille de l’autre côté de l’allée. »

Green a refusé de partager son point de vue sur Trump. Cependant, dans une région où a grandi le sénateur républicain anti-Trump Mitt Romney, Trump reste une figure polarisante, et de nombreux républicains du comté continuent d’être rebutés par sa politique combative.

Slotkin pense que les droits reproductifs sont toujours dans l’esprit des électeurs du comté d’Oakland, où en 2022, une proposition de vote consacrant le droit à l’avortement a été adoptée avec une marge de 28 points, contribuant ainsi à obtenir son approbation à l’échelle de l’État. Elle continue de faire campagne sur la question, avertissant que les Républicains pourraient faire pression en faveur d’une interdiction à l’échelle nationale.

Rogers, cependant, considère que cela n’est plus un problème après le vote de 2022 et a déclaré qu’il ne soutiendrait pas une interdiction fédérale.

Slotkin représente actuellement un district du centre du Michigan qui devait être l’une des courses les plus compétitives et les plus coûteuses du cycle 2022. Elle a été réélue avec plus de cinq points de pourcentage, en utilisant une stratégie qu’elle a reproduite lors de sa campagne au Sénat. Cette approche, dit-elle, implique « d’aller dans des endroits où les démocrates ne se sont peut-être pas présentés depuis 40 ans ».

« Je suis un démocrate qui représente un district à tendance républicaine », a déclaré Slotkin aux journalistes le mois dernier à Grand Rapids. « Je n’aurais pas gagné si je n’avais pas engagé toutes sortes d’électeurs différents. »

Slotkin pourrait être le plus vulnérable dans la région métropolitaine de Détroit, où les divisions au sein du Parti démocrate concernant la gestion de l’administration Biden de la guerre entre Israël et le Hamas s’intensifient. La région abrite la plus grande concentration d’Arabes-Américains du pays, et la frustration à l’égard de Biden se répercute sur d’autres candidats démocrates, dont Slotkin, qui est juif. Elle est restée partisane d’Israël, même si elle a critiqué le dirigeant du pays, Benjamin Netanyahu.

Le mécontentement croissant dans la région métropolitaine de Détroit pourrait avoir un impact sur la campagne de Slotkin.

« C’est une chose à laquelle nous avons consacré beaucoup de temps et je pense qu’il est important que les gens sachent que nos candidats démocrates sortants se soucient profondément d’écouter la communauté arabo-américaine », a déclaré Peters.

—

Le journaliste de l’AP, Tom Beaumont, a contribué depuis Las Vegas.