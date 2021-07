Un candidat au Sénat de New York arrêté sur des accusations d’émeute au Capitole de Trump

Il fait partie des plus de 500 personnes inculpées dans le cadre de l’émeute, qui a commencé après que le président de l’époque, Donald Trump, a exhorté une foule lors d’un rassemblement devant la Maison Blanche à marcher vers le Capitole et à lutter contre la certification de la victoire du Collège électoral de Biden sur lui. .

Christmann est accusé d’être sciemment entré et resté dans un bâtiment restreint dans l’intention de perturber les affaires du gouvernement et d’avoir prononcé un langage fort, menaçant ou abusif au Capitole dans l’intention de perturber les délibérations du Congrès.

Christmann a admis dans plusieurs conversations sur ce compte Instagram au cours de la semaine suivant l’émeute qu’il avait fait partie de la horde qui a envahi et autour du Capitole, interrompant une session conjointe du Congrès qui confirmait l’élection du président Joe Biden, selon ce dossier .

Des images vidéo de surveillance montrent Christmann à l’extérieur et à l’intérieur du Capitole, a révélé le dossier.

L’accusé de 38 ans, Daniel Christmann, a publié ce jour-là des photos et des vidéos de l’intérieur du Capitole sur son compte Instagram, qui porte le nom « dannyforsenate », selon un dossier déposé devant le tribunal fédéral de Brooklyn. Deux personnes ont informé les autorités de ces publications sur Instagram, selon ce dossier.

A Brooklyn, New York, plombier qui s’est présenté comme candidat libertaire au Sénat de l’État de New York l’automne dernier a été arrêté mercredi par le FBI à son domicile pour avoir envahi le Capitole américain lors de l’émeute du 6 janvier avec une foule de partisans de Trump.

Le cas de Christmann, comme ceux des autres accusés, sera poursuivi devant le tribunal de district américain de Washington, DC. Il doit être présenté au tribunal fédéral de Brooklyn mercredi après-midi.

Michelle Gerlent, avocate de Christmann, a refusé de commenter l’affaire lorsqu’elle a été contactée par CNBC.

Christmann a lancé une candidature ratée en 2020 pour être nommé candidat à la présidence du Parti libertaire.

Plus tard cette année-là, il s’est présenté comme candidat libertaire pour le 18e district du Sénat de l’État de New York., qui englobe des quartiers tels que Williamsburg, Greenpoint et Bushwick.

Dans cette course, il a été écrasé par la candidate du Parti démocrate et du Parti des familles ouvrières, Julia Salazar, qui a reçu plus de 97% des voix contre 2,3% de Christmann.