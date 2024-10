Un candidat au poste de gouverneur de West Va. défend l’interdiction de l’avortement. L’autre voulait l’avortement sur le bulletin de vote

CHARLESTON, Virginie-Occidentale — Les électeurs de Virginie-Occidentale les plus proches pourraient venir avoir leur mot à dire dans les urnes sur la question de savoir si avortement devrait être légal dans l’ère post-Roe v. Wade pourrait être dans la course au gouverneur de cette année.

Procureur général de l’État Patrick Morrisey et le maire de Huntington Steve Williams ont été des leaders et des alliés occasionnels dans la lutte contre l’abus de drogues en Virginie occidentale, tous deux œuvrant pour endiguer le flux de produits pharmaceutiques vers l’État où le taux de mortalité par opioïdes est le plus élevé du pays.

Mais lorsqu’il s’agit de droits reproductifs, les deux ne pourraient guère être plus éloignés.

Morrisey, le candidat républicain, a été un ardent défenseur de l’interdiction complète de l’avortement en Virginie occidentale, qui comprend quelques exceptions. Williams, son adversaire démocrate, a tenté sans succès d’obtenir un référendum sur l’avortement lors du scrutin de novembre.

Il parie désormais que le fossé sur cette question est plus grand que ne le pensent les républicains, même dans un État dominé par le Parti républicain qui a voté en faveur de Trump dans chaque comté en 2016 et 2020.

« À mon avis, la liberté sera sur le bulletin de vote d’une manière ou d’une autre », a déclaré Williams, qui a rencontré des femmes indépendantes, républicaines et démocrates mécontentes des restrictions imposées par les législateurs.

Contrairement à d’autres États qui ont voté sur l’avortement après la fin des protections fédérales, la Virginie occidentale n’a pas de processus d’initiative citoyenne en matière de vote. La seule façon d’obtenir une question de vote est de voter par la législature, qui a une majorité républicaine dans les deux chambres et a ignoré une pétition soumise par Williams avec des milliers de signatures de Virginie occidentale.

Les amendements visant à préserver le droit à l’avortement ont gagné du terrain même dans les États à tendance républicaine comme le Kansas et le Kentucky, où les résidents ont voté en faveur de l’accès à la procédure. Même dans un État aussi dominé par les républicains que la Virginie occidentale, la distinction entre les candidats pourrait avoir de l’importance pour certains électeurs.

En tant que gouverneur, Williams a déclaré qu’il continuerait de faire pression sur les législateurs pour qu’ils mettent l’avortement sur le bulletin de vote ou qu’ils assouplissent les restrictions. S’ils continuaient à refuser de faire l’un ou l’autre, il a déclaré qu’il rétablirait l’accès par décret.

Morrisey affirme que la Virginie occidentale est un « État pro-vie » et a cité un vote de 2018 au cours duquel un peu moins de 52 % des électeurs ont soutenu un amendement constitutionnel stipulant qu’il n’y a pas de droit à l’avortement en Virginie occidentale. Mais ce vote – lors d’élections de mi-mandat à faible taux de participation – a eu lieu quatre ans avant que la Cour suprême des États-Unis ne décide qu’il n’existe pas de droit constitutionnel à l’avortement, renvoyant ainsi la question aux États.

Le vote de 2018 portait également sur le financement public de l’avortement, auquel certains électeurs pourraient s’opposer sans vouloir que l’accès soit complètement éliminé, disent les défenseurs.

Peu de temps après, la Virginie occidentale a adopté son interdiction, devenant ainsi l’un des 13 États à rendre l’avortement illégal.

Morrisey a soutenu que les électeurs peuvent se retirer des législateurs s’ils n’aiment pas ce qu’ils font.

« Mon adversaire fait partie du mouvement d’extrême gauche Biden-Harris », a-t-il déclaré. « Et ce n’est pas ce que recherchent les habitants de Virginie-Occidentale. »

Mais Margaret Chapman Pomponio, directrice exécutive de WV FREE, une organisation à but non lucratif de défense du droit à l’avortement et de la santé reproductive, a déclaré qu’elle n’avait « aucun doute » sur le fait que les Virginie-Occidentales voteraient pour le droit à l’avortement s’ils en avaient l’occasion.

« Les législateurs ne le feront pas parce que je pense qu’ils savent qu’ils perdraient », a-t-elle déclaré.

Elle craint que les gens ne sachent pas à quel point la loi est restrictive.

Après la décision Dobbs, le corps législatif s’est réuni à plusieurs reprises pour débattre des propositions d’interdiction de l’avortement. Au cours de leur première session extraordinaire en juillet 2022, qui a été ajournée après que les législateurs ne sont pas parvenus à se mettre d’accord, « le tollé général a été intense », a déclaré Chapman Pomponio, alors que les manifestants se rassemblaient au Capitole de l’État.

Lorsque le Parlement a été rappelé en septembre, la loi a été rapidement approuvée sans période de consultation publique.

« Je pense que cela crée vraiment un sentiment de méfiance, de colère et d’apathie parce qu’ils ne se sentent ni entendus ni respectés », a déclaré Chapman Pomponio. « Pourquoi aller aux urnes si vous savez que vos élus vont vous ignorer ?

Elle a déclaré que l’organisation sœur 501(c)(4) de West Virginia Free – le WV FREE Action Fund – avait contacté les électeurs pour tenter de les mobiliser avant les élections et avait constaté que de nombreuses personnes ne comprenaient pas pleinement à quel point le les exemptions sont.

Les adultes victimes de viol et d’inceste, par exemple, peuvent obtenir un avortement dans l’État jusqu’à huit semaines de grossesse, tandis que les enfants victimes ont jusqu’à 14 semaines. Les victimes sont tenues de signaler leur agression aux forces de l’ordre 48 heures avant la procédure, ce qui, selon les défenseurs, pourrait constituer un obstacle, car la plupart des victimes ne signalent jamais leurs agressions aux forces de l’ordre.

« Nous devons continuellement expliquer aux gens que les exemptions ont été présentées de manière très trompeuse par des politiciens qui veulent que le public pense qu’il y a plus de compassion dans l’interdiction qu’il n’y en a », a-t-elle déclaré.

Selon AdImpact, qui suit les dépenses publicitaires de la campagne, les démocrates n’ont presque rien dépensé pour la course au gouverneur, tandis que Morrisey et les groupes républicains qui le soutiennent ont dépensé plus de 36 millions de dollars en publicités pour sa campagne.