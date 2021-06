Un candidat au conseil de l’UKIP contraint de s’excuser pour avoir rangé des fleurs « sans cœur » sur la scène d’un accident mortel

Une candidate au conseil de l’UKIP a été forcée de s’excuser après avoir mis des fleurs « sans cœur » sur les lieux d’un accident mortel.

Brigitte Graham a rendu hommage à Vinnie Dennis à l’endroit où le jeune de 18 ans est décédé à East Budleigh, Devon.

Brigitte Graham a rendu hommage à Vinnie Dennis à l’endroit où le jeune de 18 ans est décédé Crédit : SWNS

M. Dennis, un apprenti mécanicien de Combe Martin, est décédé après que la voiture dans laquelle il était passager s’est écrasée contre un mur Crédit : SWNS

Mme Graham, qui était candidate de l’UKIP aux élections du conseil du comté de Devon le mois dernier, n’a pas donné de raison pour leur renvoi lorsqu’elle a été contestée par l’un des amis de M. Dennis.

M. Dennis, un apprenti mécanicien de Combe Martin, est décédé après que la voiture dans laquelle il était passager se soit écrasée contre un mur de Budleigh Hill vers 22 heures le 26 mai.

Maintenant, Mme Graham s’est excusée après que la famille au cœur brisé de M. Dennis ait décrit ses actions comme » insensibles » et » sans cœur « .

Mme Graham, qui dirige l’atelier de réparation de meubles Cane Corner, a déclaré: « J’ai partagé l’effusion de chagrin qui a suivi la mort choquante qui s’est produite devant nos maisons le 26 mai.

« Les fleurs et les messages laissés sur le site exprimaient le chagrin commun vécu par moi-même et mes voisins.

« Après trois semaines, les fleurs étaient mortes, ce qui donnait l’impression que cette tragédie avait été oubliée. Elle n’a pas été oubliée.

« J’ai donc retiré les fleurs mortes, gardé tous les messages des amis et de la famille et les ai attachés au poteau pour qu’ils puissent continuer à être lus.

« Je l’ai fait parce que je m’en souciais. Je ne peux que m’excuser pour tout bouleversement que cela a causé.

« Si le sentiment général est que les fleurs doivent être remplacées, je le ferai immédiatement. »

Un autre homme a été grièvement blessé dans l’accident, a indiqué la police.

D’autres fleurs ont été laissées sur les lieux lundi et n’ont pas été retirées.

Dans un communiqué, la famille et la petite amie de M. Dennis, Jessica Burt, ont déclaré: « Vinnie est décédé il y a deux semaines, pas trois semaines alors qu’il était bel et bien vivant, avec nous et pas seulement dans nos cœurs.

« Nous avons déposé des fleurs le lendemain de sa mort, mais la plupart des fleurs ont été ramassées par la famille et les amis le samedi.

« Les résidents ont fait preuve de compassion et de chagrin, et nous ont permis d’utiliser des toilettes, des rafraîchissements, etc., et nous ont offert leur terrain comme mémorial.

« Ils ont également proposé de garder les fleurs arrosées et entretenues car nous vivons à près de deux heures de route. Brigitte Graham n’était pas visible.

« La plupart des fleurs que nous avons déposées le samedi 29 mai avaient leur propre source d’eau et étaient rangées dans des boîtes. Vous pouvez clairement voir qu’elles ne sont pas mortes.

« Quant à la déclaration de Brigitte selon laquelle nous avions » oublié la tragédie « qui a volé quelqu’un de si spécial, nous trouvons ce commentaire et le retrait des fleurs insensibles, vindicatifs et sans cœur.

« La famille tient à remercier les résidents locaux qui ont été si gentils et c’est vraiment dommage qu’un membre de la communauté ait éclipsé des personnes incroyablement gentilles et prévenantes.

« Nous tenons à remercier ces résidents, en particulier ceux qui nous soutiennent et Vinnie.

« Nous avons trouvé les actions de Brigitte totalement inexcusables. Nous espérons seulement que les messages sur le courrier sont toujours scellés afin que nous puissions les lire lorsque nous serons prêts. »

Mme Graham s’est présentée comme candidate de l’UKIP pour le quartier côtier d’Exmouth et de Budleigh au conseil du comté de Devon en mai.

Elle a reçu 518 voix, le nombre le plus bas des sept candidats, et n’a pas été élue.

Mme Graham s’est excusée après que la famille au cœur brisé de M. Dennis ait décrit ses actions comme « insensibles » et « sans cœur » Crédit : SWNS