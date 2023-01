Un candidat au Congrès accusé de violation de campagne

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Une candidate républicaine pour un siège au Congrès de l’ouest de la Caroline du Nord en 2020 a été accusée par les procureurs fédéraux d’une violation du financement de la campagne, et elle a signé un accord de plaidoyer, selon les archives judiciaires.

Lynda Bennett est accusée d’avoir volontairement et sciemment accepté au nom de sa campagne 25 000 $ de contributions en 2019 d’un parent qui ont été fournies au nom d’une autre personne, selon une dénonciation pénale déposée vendredi par les avocats du ministère américain de la Justice.

Un autre document déposé lundi par l’un des avocats fédéraux du tribunal de district américain du district de Columbia a demandé une audience au tribunal parce que Bennett “a signé un accord de plaidoyer et un constat d’infraction”.

La loi fédérale pendant le cycle électoral 2019-2020 a limité le don de campagne d’un individu à un candidat fédéral à 2 800 $ par élection, soit 5 600 $ au total, selon les informations criminelles. Le document n’identifie ni le parent ni le nom de l’autre personne qui a effectivement fait des dons.

Bennett, un agent immobilier de longue date du comté de Haywood, n’a pas immédiatement répondu lundi à un message téléphonique demandant des commentaires sur les accusations, qui ont été rapportées pour la première fois par Politico.

Bennett était un candidat républicain dans la course au siège du 11e district du Congrès détenu par le représentant de l’époque. Mark Meadows, qui quittait le siège pour devenir chef de cabinet du président Donald Trump. Bennett était un ami de la femme de Meadows et approuvé par Meadows avant la primaire de mars 2020. Elle s’est qualifiée pour un second tour primaire mais a perdu contre Madison Cawthorn malgré l’approbation de Trump.

Cawthorn a remporté les élections générales du 11e district en novembre 2020 et a servi un mandat. Le sénateur de l’État de l’époque, Chuck Edwards, a battu Cawthorn lors de la primaire de mai dernier et a rejoint le Congrès plus tôt ce mois-ci.

The Associated Press