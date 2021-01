Un médecin a été appelé lors de l’épisode de lundi soir lorsque Sarah Trott, une journaliste de radio de San Diego, a commencé à vaciller à la vue de « Bachelor » Matt James. Après avoir remarqué qu’elle trébuchait, James a interrompu la cérémonie pour voir Trott, qui a répondu: « Je vois des étoiles. »

Le concurrent de Trott, Bri Springs, a alerté les producteurs qu’il semblait que Trott était sur le point de s’évanouir.

«Elle va s’évanouir», a déclaré Springs, tandis qu’un médecin était alerté.

Trott a expliqué son état lorsque le médecin est arrivé, en disant: « Je m’évanouis. Je ne vois pas. »

Trott avait eu une bonne course jusqu’à présent, et plus tôt dans la soirée avait reçu une rose de James.

L’émission a laissé les téléspectateurs suspendus avec un « To Be Continued » à la fin de l’épisode, qui mettait également en vedette la reine autoproclamée, Victoria, suscitant un drame dans la maison.