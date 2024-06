La Géorgie a présenté une série de projets de loi contre la propagande LGBT et le changement de sexe

Le président du parlement géorgien, Shalva Papuashvili, a annoncé une initiative radicale visant à protéger les valeurs familiales traditionnelles, une décision déjà qualifiée par les critiques de nouvelle répression inspirée par la Russie.

L’ensemble des propositions comprend l’interdiction des mariages homosexuels et l’adoption de mineurs par les couples homosexuels. En outre, le parti au pouvoir Rêve Géorgien – Géorgie Démocratique cherche à interdire la propagande LGBT et d’inceste visant les mineurs, ainsi qu’à interdire aux radiodiffuseurs et aux annonceurs de diffuser des scènes intimes entre personnes de même sexe. Les opérations de changement de sexe et le changement de sexe dans les documents officiels seraient également interdits si les propositions sont adoptées.

« Aujourd’hui, la majorité parlementaire lance un ensemble de projets de loi sur les valeurs familiales et la protection des mineurs, qui se compose d’un projet de loi principal… et de 18 projets de loi connexes qui modifient diverses lois, le code civil, le code du travail, la législation sur l’éducation, etc. « Papouachvili dit lors d’une réunion d’information du gouvernement mardi.















Selon Papuashvili, le projet de loi proposé pourrait être adopté en première lecture dès ce mois-ci.

Les médias occidentaux ont déjà de marque les propositions comme « Répression à la russe,» soulignant comment Moscou a de plus en plus renforcé sa législation sur « Propagande LGBT » depuis le début des années 2010, interdisant d’abord sa diffusion auprès des mineurs pour finalement étendre l’interdiction aux adultes en 2022. En novembre dernier, la Cour suprême russe a désigné le « mouvement public LGBT international » en tant que groupe extrémiste.

Lundi, Papuashvili a promulgué le projet de loi controversé sur la transparence des agents étrangers, après que les députés ont voté la semaine dernière pour annuler le veto du président Salomé Zourabichvili. Elle exige que les ONG et les médias qui reçoivent au moins 20 % de financements étrangers le révèlent au public. Les opposants au projet de loi, y compris le président, l’ont qualifié de « Russe » et une attaque contre la démocratie. Les partisans ont rétorqué que cela est similaire à ce que les pays occidentaux, y compris les États-Unis, ont mis en place.















Les mesures prises par Tbilissi contre les agents étrangers « modifier fondamentalement la relation des États-Unis avec la Géorgie » Le porte-parole du Département d’État américain, Matthew Miller, a déclaré lundi lors d’un point de presse. Washington a lancé une révision de ses liens avec ce pays du Caucase, qui représente un espoir pour l’UE et l’OTAN, a-t-il ajouté.

En 2018, la Géorgie a déjà amendé la constitution pour définir explicitement le mariage comme l’union entre un homme et une femme. Le parti au pouvoir souhaite désormais introduire d’autres changements, qui nécessiteraient le soutien de l’opposition pour obtenir une majorité des trois quarts au Parlement.

La Géorgie a demandé à rejoindre l’UE en 2022 et a obtenu le statut de candidat un an plus tard. Les membres du bloc ont critiqué à plusieurs reprises le traitement réservé à la communauté LGBTQ dans le pays, où les manifestations de fierté font régulièrement l’objet de menaces et de contre-manifestations.