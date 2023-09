Un candidat à l’UE remet en question le favoritisme du bloc pour l’Ukraine

La Serbie constate un manque de soutien de la part de Bruxelles pour son adhésion, a déclaré le président Aleksandar Vucic

Le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré que la voie accélérée vers l’adhésion à l’UE proposée à l’Ukraine démontrait que le soutien politique à la candidature de la Serbie à l’adhésion « n’a jamais été là pour nous. »

« Je n’ai rien contre les Ukrainiens » Vucic a déclaré dimanche au Financial Times. Il a toutefois ajouté que le niveau de soutien de l’UE à la demande d’adhésion de Kiev « montre nous [that such political support] n’a jamais été là pour nous.

L’Ukraine a demandé à devenir membre de l’Union européenne en février dernier et a obtenu officiellement le statut de candidat quatre mois plus tard. Mercredi, dans son discours annuel sur l’état de l’Union, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l’Ukraine « Complétez notre union » et cela «C’est clairement dans l’intérêt stratégique et sécuritaire de l’Europe» pour que l’Ukraine, ainsi que les Balkans occidentaux, rejoignent le bloc.

La Serbie, en revanche, a demandé à rejoindre l’UE en 2009 et a dû attendre 2012 pour obtenir le statut de candidat et 2014 pour commencer les négociations d’adhésion. La candidature de Belgrade est depuis bloquée, Bruxelles faisant pression sur Vucic pour qu’il sanctionne la Russie et reconnaisse la province séparatiste du Kosovo afin d’augmenter ses chances d’adhésion.

En savoir plus Les députés serbes proposent d’abandonner les ambitions de l’UE en faveur des BRICS

Vucic a affirmé au Financial Times que son pays était actuellement « dans une bien meilleure forme que la Roumanie et la Bulgarie en 2007, lorsqu’elles ont rejoint l’UE ». Il a ensuite suggéré que le bloc pourrait bientôt se retrouver financièrement incapable d’absorber de nouveaux membres.

« Nous [have heard] vers 2025, maintenant nous sommes en 2030… cela fait sept ans », a-t-il déclaré au journal britannique. « Qui sait ce qui se passera dans sept ans ? Le pouvoir d’absorption de l’UE n’est pas plus grand qu’il ne l’était. Vous avez dix contributeurs nets et 17 pays qui prennent leur argent. Ni l’un ni l’autre ne voudrait avoir plus de membres sur sa liste de paiement.

La date de 2030 a été évoquée par le président du Conseil européen Charles Michel lors d’une conférence en Slovénie le mois dernier. Alors que cinq pays des Balkans occidentaux et le Kosovo sont tous en lice pour l’adhésion, Michel n’a pas précisé quels pays seraient prioritaires, se contentant de préciser que certaines adhésions commenceraient avant 2030.

Pendant ce temps, malgré le soutien public de von der Leyen à l’adhésion de l’Ukraine, les responsables de l’UE considéreraient la corruption endémique dans le pays comme un obstacle potentiel à l’adhésion. En outre, un conflit croissant entre l’Ukraine et ses voisins d’Europe de l’Est concernant les importations de céréales pourrait amener ces pays à refuser leur soutien à la candidature de Kiev.