Un candidat à la mairie du Nouveau-Mexique interrompu sur scène par un jouet sexuel attaché à un drone volant

Un shérif du Nouveau-Mexique qui se présente à la mairie d’Albuquerque a été interrompu alors qu’il était sur scène lors d’un événement de campagne par un drone volant avec un jouet sexuel attaché et un homme qui l’a frappé.

La campagne du shérif du comté de Bernalillo, Manuel Gonzales, a déclaré que le démocrate était indemne et « ne sera pas intimidé ».

L’Albuquerque Journal a rapporté qu’une vidéo publiée sur Facebook montre Gonzales répondant aux questions du public alors qu’il se tenait sur une scène dans un centre d’événements lorsque le drone portant le jouet sexuel a commencé à bourdonner près de la scène.

Un rapport du bureau du shérif a indiqué que le propriétaire du centre événementiel avait saisi l’appareil et que Kaelan Ashby Dreyer, 20 ans, avait tenté en vain de le saisir.

Le rapport indique que Dreyer a ensuite tourné son attention vers Gonzales, brandissant son poing et l’appelant un « tyran ». Un député a écrit que Dreyer avait frappé les mains de Gonzales et avait ensuite été retiré de l’événement par les députés.

Gonzales a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi qu’il pensait que Dreyer était avec plusieurs compagnons et avait repéré quelqu’un debout de l’autre côté d’une clôture qui, selon lui, pilotait le drone.

« C’est devenu tellement distrayant du son et de tout ce que je ne pouvais pas vraiment faire comprendre », a déclaré Gonzales.

Dreyer a été inculpé de coups et blessures pour petits délits et de délit de résistance, d’esquive ou d’entrave à un officier. Selon un député dans le rapport, Dreyer a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de frapper Gonzales mais qu’il était contrarié par la façon dont Gonzales a répondu à une question et avait l’intention de lancer son poing en l’air.

Gonzales a suggéré mercredi que le coup avec le drone pourrait avoir été envoyé par la campagne rivale du maire sortant Tim Keller, également démocrate.

La campagne de Keller a condamné le coup comme « perturbateur, grossier et immature » et a nié toute implication.

« Suggérer que nous étions derrière cela est pathétique et le genre de désespoir qui a marqué la campagne troublée de Manny », a déclaré Neri Holguin, directrice de campagne de Keller.

Dreyer a nié au Albuquerque Journal qu’il travaillait pour la campagne de Keller et a déclaré qu’il n’était pas non plus un fan du titulaire. Il a refusé de commenter davantage.

Dreyer n’avait pas de numéro de téléphone répertorié où il pouvait être contacté par l’Associated Press pour commenter ou un avocat répertorié dans les archives judiciaires pour commenter en son nom.

