Un candidat à la mairie assassiné et un autre blessé quelques jours avant les élections au Mexique

Un candidat à la mairie de l’État de Morelos, dans le centre du Mexique, a été assassiné mardi, tandis qu’un autre a été blessé par balle dans l’État de Jalisco, à l’ouest du Mexique, ont déclaré les gouvernements des deux États lors du dernier incident de violences visant des hommes politiques mexicains cette année.

Les attaques ont eu lieu moins d’une semaine avant que les Mexicains ne se rendent aux urnes pour élire un nouveau président et 20 000 autres responsables publics, au cours d’une campagne entachée par l’assassinat de 30 candidats, selon l’organisation non gouvernementale Data Civica.

Dans l’État de Morelos, la victime était Ricardo Arizmendi, candidat à la mairie de la ville de Cuautla, a indiqué le gouvernement de l’État dans un communiqué. déclaration sur les réseaux sociaux. Les responsables ont déclaré qu’Arizmendi n’avait aucun antécédent d’incidents de sécurité et n’avait pas demandé de mesures de protection.

Dans l’État de Jaliscole candidat Gilberto Palomar, candidat à la mairie de la municipalité d’Encarnacion de Díaz, et deux de ses collaborateurs ont été abattus à l’intérieur d’une maison, a déclaré le coordinateur de la sécurité de l’État, Ricardo Sánchez Beruben. a écrit sur les réseaux sociaux.

Selon le gouvernement mexicain, depuis le début de la campagne électorale en septembre 2023, 22 candidats ont été assassinés, un chiffre inférieur à celui de Data Civica.

Les urnes du président, des sénateurs et des députés qui seront utilisées lors des prochaines élections du 2 juin sont photographiées à Guadalajara, dans l’État de Jalisco, au Mexique, le 24 mai 2024. ULISES RUIZ/AE/AFP via Getty Images



La semaine dernière, neuf personnes ont été tuées dans deux attaques contre des candidats à la mairie dans l’État du Chiapas, dans le sud du pays. Les deux candidats ont survécu.

Plus tôt ce mois-ci, six personnes, dont un mineur et un candidat à la mairie Lucero Lopez, ont été tués dans une embuscade après un meeting de campagne dans la municipalité de La Concordia, voisine de Villa Corzo.

Un candidat à la mairie était abattu le mois dernier juste au moment où elle commençait sa campagne.

Plus de 27 000 soldats, dont des militaires et des membres de la Garde nationale, seront déployés pour garantir la sécurité lors des élections générales de dimanche, a promis le président Andres Manuel Lopez Obrador.